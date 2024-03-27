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ТАСС

Глава МИД Испании заявил, что ЕС и НАТО не ведут подготовку ни к какой войне

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © VALENTYN OGIRENKO

Хосе Мануэль Альбарес также заверил, что Мадрид не планирует направлять войска на Украину

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что ни Евросоюз, ни НАТО, ни Мадрид не ведут подготовку к какой-либо гипотетической войне.

Как заявил дипломат в интервью радиостанции Cadena SER, ЕС создавался "прежде всего для того, чтобы упразднить войну". "Ни ЕС, ни НАТО, ни, конечно, Испания и правительство Испании не готовятся к какой-либо войне, потому что ни Евросоюз, ни НАТО, ни какой-либо из альянсов, в которые входит Испания, не являются наступательными союзами", - утверждал он.

Министр также заверил, что Мадрид не планирует направлять войска на Украину. Он добавил, что ему неизвестно о том, чтобы другие страны рассматривали такую возможность. "С другой стороны, Украина также не просит направить войска, она просит о других вещах", - сказал Альбарес. 

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Страны
Испания
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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