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ТАСС

Военный аналитик считает, что у РФ до конца лета открыто окно возможностей на фронте

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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Острая нехватка людей и боеприпасов дает РФ возможности для продвижения, заявил Конрад Музыка

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Россия до конца лета имеет возможность продвижения на фронте из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить эффективные оборонительные операции на фоне нехватки бойцов и боеприпасов. Такое мнение выразил польский военный аналитик Конрад Музыка европейскому изданию газеты Politico.

По его оценкам, острая нехватка людей и боеприпасов у Киева открывает для Москвы окно возможностей в зоне СВО. Эксперт полагает, что без достаточного количества личного состава ВСУ будут вынуждены расходовать остающиеся ресурсы высокими темпами, что "в долгосрочной перспективе приведет к более быстрым успехам России". Работа над законопроектом об ужесточении правил мобилизации в Киеве, как указывает Музыка, продвигается медленными темпами, что "еще больше подорвет обороноспособность Украины в ближайшие месяцы". По его мнению, даже если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон к середине апреля, призывники начнут отправляться на передовую только к концу лета - началу осени.

В конце 2023 года Зеленский заявил, что получил запрос на призыв в вооруженные силы еще порядка 500 тыс. человек. Правительство форсировало подготовку законопроекта о более жестких правилах мобилизации. Первый вариант документа был внесен на рассмотрение Рады 25 декабря 2023 года, однако его пришлось отозвать для доработки.

7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации, который предусматривает ограничение прав уклонистов, введение электронных повесток и предоставление полиции полномочий задерживать их и доставлять в военкоматы. Жесткие нормы нового документа вызвали резкую критику в обществе, депутаты подали в законопроект свыше 4 тыс. поправок. 12 марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал их рассмотрение. Как сообщают украинские СМИ, от некоторых положений уже решено отказаться. 

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Страны
Россия
Украина
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