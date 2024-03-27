Когда европейская оборона сменит подход на “во что бы то ни стало”? (Bloomberg, США)

В Европе царят глубокие разногласия по поводу конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Из-за этого все действия Запада можно сравнить с детскими шажками, в то время как для изменения ситуации нужен квантовый скачок, отмечает автор.

Лионель Лоран

Детские шажки — это хорошо, но нужен квантовый скачок.

“Столько, сколько потребуется”. Именно столько лидеры Европейского союза на прошлой неделе пообещали поддерживать Украину на фоне надвигающегося пятого президентского срока Владимира Путина. Прозвучали свежие идеи — предвестники того, что в целом предпочитающий мягкую силу союз может нарушить давнишние табу: так, “заточенный” под климатические вопросы Европейский инвестиционный банк активнее займется оборонным кредитованием, а замороженные российские активы могут пойти на поддержку военной кампании Киева. Лидеры хотят поменьше разговоров и побольше снарядов.

Но чего по-прежнему остро не хватает, так это решимости Марио Драги 2012 года добиться поставленной цели “во что бы то ни стало” или совместных займов ЕС времен пандемии — этакой экономической базуки, которая бы ликвидировала зияющий разрыв между геополитическими амбициями и реальностью. Ведь Европе приходится не только нагонять долгие годы недостаточных инвестиций в оборону и чрезмерной зависимости от США с их гарантиями безопасности, но и устранять инвестиционный дефицит в 620 миллиардов евро (671 миллиард долларов) по программе энергетической безопасности и декарбонизации.

Европейцы знают, что пора браться за ум — причем и не только из-за боевых действий, которые бушуют у них на пороге уже третий год, но и будущих угроз, которые потребуют как сдерживания, так и непосредственного реагирования. Нам же до этого еще далеко. Однако расходы на оборону европейских членов НАТО (и Канады) в этом году вырастут на 33 миллиарда долларов до 380 миллиардов, а заводы работают на повышенных оборотах: немецкий Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Но дело тормозят узкие места на производстве, раздробленность европейской оборонной промышленности и скудность государственного финансирования. Все снаряды, произведенные Францией за целый день, украинский фронт может расстрелять за считанные минуты.

Хотя ощущение безотлагательности и обострилось из-за дерзких успехов военно-промышленной машины Путина и перспективы возвращения в Белый дом Дональда Трампа, в Европе по-прежнему царят глубокие разногласия из-за того, как именно решать эти проблемы. Президент Франции Эммануэль Макрон, примерив боксерские перчатки, сыплет громкими заявлениями о “военной экономике” и даже заговорил об отправке на Украину европейского контингента. Франция, единственная ядерная держава ЕС, добивается надежного сдерживающего фактора на будущее и намерена этого достичь через совместные займы. Такие государства, как Эстония и Польша, ее поддерживают, но Германия и другие “бережливые” страны не хотят “распылять” финансовый и политический капитал: совместные фонды для борьбы с пандемией еще не полностью истрачены, а передача Брюсселю еще бóльших полномочий грозит усугубить евроскептицизм.

В результате мы имеем лишь робкий прогресс: серию маленьких, детских шажков вместо квантового скачка. Но нельзя сбрасывать их со счетов: расширенное участие ЕИБ в оборонных вопросах поможет финансировать передовые технологии, такие как беспилотники или средства наблюдения — на это же пойдут доходы от замороженных российских активов. Однако и эти средства отнюдь не безграничны. ЕИБ не намерен напрямую вкладываться в боеприпасы и оружие и не захочет рисковать своим рейтингом ААА. Его баланс в 550 миллиардов евро уже расписан под самые разные обязательства — от климата до повышения уровня жизни. Даже удвоение текущих ассигнований на оборону высвободит лишь 4,6 миллиарда евро. Те 15 миллиардов евро, которые принесут доходы от российских активов в течение четырех лет, или сопутствующий с этим выпуск облигаций на сумму до 50 миллиардов долларов, — вклад более весомый, но все равно это будет лишь пятая часть оборонных расходов ЕС за 2022 год.

Настала пора сделать более решительный шаг. Министр экономики Испании считает, что собрать по всей Европе общий фонд в размере порядка 100 миллиардов евро для инвестиций в общее благо (европейскую безопасность) все же будет проще, чем перераспределять средства, как это делалось в пандемию. Это позволит избежать нажима на бюджеты национальных правительств (им не придется решать проблему в одиночку) и повлечет за собой более эффективные комплексные расходы на оборону и производство. Замысел отнюдь не в том, чтобы ЕС презрел свои корни как мирное начинание или оказал неправомерное влияние на собственный военно-промышленный комплекс — а в том, чтобы обеспечить блоку средства на независимую оборону своей экономической и общественной модели.

При всей резкой риторике Брюсселя, “столько, сколько потребуется” откровенно недостаточно. Быть может, Европа считает, что нынешней передряги мало. Возможно, понадобится еще один срок Трампа, чтобы добиться того, что так и выколотил Макрон своими боксерскими перчатками. Но сейчас не время для самоуспокоения. Пришла пора добиться результата — “во что бы то ни стало”.