Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море

Корабли ТОФ провели в Аравийском море учение по борьбе с пиратством

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря, сообщает ТОФ.

"Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во время перехода в Аденском заливе провел учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что в ходе учения экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭКов и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки, способы ведения огня по секторам. Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.

По легенде учения по борьбе с пиратством, корабли получили сигнал бедствия от подвергшегося пиратскому нападению торгового судна и поспешили на помощь. Прибыв в район условного нападения, экипажи отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.