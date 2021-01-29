«Резкий» маневр: завершается строительство «всевидящего» корвета

Российский флот получит еще один «всевидящий» корвет. Летом из дока в море выйдет боевой корабль «Резкий». Ожидается, что уже осенью начнутся его ходовые испытания. «Резкий» — это корвет проекта 20380, построенный по обновленной схеме. Благодаря сильной радиолокационной станции и дальнобойной системе противовоздушной обороны корабль станет одним из самых мощных на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Правда, пока место его базирования не определено. По мнению экспертов, «Резкий» может усилить группировку в Приморье и районе Курил. Впрочем, не исключено, что он уйдет на Камчатку, где будет защищать подводные стратегические ракетоносцы.

Российский флот получит еще один «всевидящий» корвет. Летом из дока в море выйдет боевой корабль «Резкий». Ожидается, что уже осенью начнутся его ходовые испытания. «Резкий» — это корвет проекта 20380, построенный по обновленной схеме. Благодаря сильной радиолокационной станции и дальнобойной системе противовоздушной обороны корабль станет одним из самых мощных на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Правда, пока место его базирования не определено. По мнению экспертов, «Резкий» может усилить группировку в Приморье и районе Курил. Впрочем, не исключено, что он уйдет на Камчатку, где будет защищать подводные стратегические ракетоносцы.

Закрыть воздух

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве в настоящее время утвержден график работ по достройке, проведению испытаний и передаче флоту новейшего корвета проекта 20380 «Резкий». Строящийся для ТОФ корабль выйдет в море из дока Амурского судостроительного завода (АСЗ) этим летом. Осенью на нём начнут полный цикл испытаний, в ходе которых на корвете будет опробовано всё вооружение практическими стрельбами по морским, наземным и воздушным целям. Протестируют работу двигателей, всех узлов и агрегатов, аппаратуру связи. Будет проверена возможность посадки на палубу вертолёта Ка-27ПС. Лишь после этого корабль примут в состав флота.

Поставлена задача сдать корабль до конца 2021 года, рассказали «Известиям» собеседники. Место базирования для него пока не определено.

«Резкий» строится по обновлённому проекту 20380, с улучшенными возможностями по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Он станет четвёртым на Дальнем Востоке корветом данного проекта. Но, в отличие от предыдущих кораблей, он получил мощный радар «Заслон», который способен обнаруживать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, беспилотники и даже артиллерийские снаряды. Пока «Заслон» есть только у предшественника «Резкого» — корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и на фрегатах проекта 22350.

— Если корабль будет базироваться во Владивостоке, ему предстоит нести службу в Японском море, охранять подходы к российским берегам и время от времени участвовать в международных учениях, — сказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — А в случае, если корвет припишут к Камчатке, он будет решать важнейшую задачу: обеспечивать выход базирующихся на полуострове стратегических подводных ракетоносцев в море.

На полуострове нужны корабли с мощными системами обнаружения, потому что без них мы можем обесценить расположенный там компонент наших стратегических ядерных сил, считает эксперт. Важнейшая задача в регионе — следить, чтобы в районы базирования и на маршруты выдвижения отечественных АПЛ не проникали американские субмарины. При необходимости корабли проекта 20380 могут патрулировать и возле Курильских островов.

«Стерегущие» и «Гремящие»

— Корветы модернизированного проекта 20380 «Стерегущий» являются самыми современными кораблями в тихоокеанской группировке, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Они хорошо вооружены, эффективны, маневренны и уже зарекомендовали себя как надежные и эффективные. Теперь их оснащают и мощным радиолокационным комплексом большого радиуса действия, характеристики которого позволяют засекать даже летящие артиллерийские снаряды. В прошлом году два представителя серии — «Совершенный» и «Громкий» — совершили дальний поход, обошли полсвета — это наглядный показатель их ходовых характеристик.

Полное водоизмещение кораблей составляет 2,2 тыс. т. Для своих небольших размеров корвет хорошо вооружён. Его главная ударная сила — восемь противокорабельных крылатых ракет Х-35У «Уран» с дальностью стрельбы до 260 км.

Противовоздушную оборону на «Цыденжапове» и «Резком» обеспечивает ЗРК «Полимент-Редут», пришедший на смену ракетно-артиллерийскому комплексу «Кортик». Его новейший радар с активной фазированной решёткой и двенадцать ячеек для ракет позволили поднять дальность поражения целей с 10 до 150 км. В перспективе возможно использование и малогабаритных ЗУР 9М100. У них понижена до 15 км дальность, зато боекомплект можно увеличить до 48 штук.

Кроме ракет корабль защищают две скорострельные 30-миллиметровые артустановки АК-630 и пушка А-190 калибра 100 миллиметров. Для борьбы с подводными лодками на корвете установлены два малогабаритных торпедных аппарата комплекса «Пакет».

Два отечественных дизельных двигателя мощностью по 12 тыс. лошадиных сил обеспечивают кораблю максимальную скорость в 27 узлов. Дальность плавания достигает 4 тыс. морских миль.

На базе «Стерегущего» разработан модернизированный проект 20385 «Гремящий». Его главное отличие — установленные пусковые для крылатых ракет «Калибр-НК» вместо противокорабельных Х-35 «Уран». В таком виде корветы превращаются в многофункциональные единицы, способные наносить удар не только по морским целям, но и по суше. Оба заложенных корабля такого типа предназначены для ТОФ.

Корабельное пополнение

В конце прошлого года дальневосточные моряки получили серьезное пополнение. В декабре в состав ТОФ был принят не только «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», но и «Гремящий» — головной корвет проекта 20385 с ракетами «Калибр».

Поставки ТОФ новых корветов стали лишь частью плана по его масштабному обновлению. В ближайшие годы Тихоокеанский флот пополнится ещё одним корветом типа «Гремящий». А кроме «Резкого» на АСЗ в Комсомольске-на-Амуре строят серию из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» с ракетами «Калибр».

В прошлом году завершена также глубокая модернизация БПК «Маршал Шапошников». После добавления противокорабельных и крылатых ракет и усиления ПВО бывший противолодочный корабль сменил специализацию и теперь официально переквалифицирован во фрегат. Он превратился в мощную ударную единицу ТОФ, способную бороться с надводными и сухопутными целями.

Впервые пополнился флот и современным противоминным кораблём. В конце 2020-го в его состав приняли базовый тральщик «Яков Баляев». Для ТОФ сейчас строится ещё один «пахарь моря» этого типа.

Подводные силы Тихоокеанского флота пополнит серия из шести дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Две из них уже приняты в его состав. Придут на базы Дальнего Востока и новые АПЛ. Запланировано поступление вооружённых баллистическими межконтинентальными ракетами «Бореев» и многоцелевых «Ясеней».