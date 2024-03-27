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ТАСС

В Киеве признали, что Запад не хочет передавать Украине еще больше систем Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Как уточнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина продолжает работу с целью получить больше таких зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Страны Запада не собираются передавать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, в то же время союзники Киева готовы передать ему еще больше снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) других типов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Видим уже не просто желание, а решение партнеров по поставкам новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger. Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь", - сказал он в эфире телеканала "Рада". По словам Кулебы, Украина продолжает вести работу по официальным и неофициальным каналам для того, чтобы получить еще больше комплексов Patriot.

В конце февраля занимавший тогда должность представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что Украина испытывает дефицит ракет для западных систем ПВО и ведет дискуссии с партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет. В ноябре 2023 года он сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицирует комплексы ПВО советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем. Игнат отмечал, что это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot. 

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Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
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