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Газета.ru

Американское танки прибыли в Польшу. Следующим пунктом может стать Украина

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Источник изображения: Ahn Young-joon/AP

США перебросили в Польшу 700 боевых машин, включая танки Abrams

Соединенные Штаты наращивают группировку войск в Польше. В порт Гдыня доставлены 700 боевых машин, включая танки и бронетранспортеры. По мнению военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходеренка, может быть реализован сценарий с передачей этой боевой техники вооруженным силам Украины.

В порту Гдыни в настоящее время идет разгрузка вооружения и военной техники для 1-й пехотной дивизии Сухопутных войск ВС США. На борту корабля Integrity прибыло около 700 машин различных типов, в том числе танки M1A2 Abrams, сообщает польская газета Wyborcza.

Напомним, 1-я пехотная дивизия - тактическое соединение Сухопутных войск ВС США. Дивизия является старейшей из современных кадровых соединений СВ ВС США. Неофициальное название 1-й пд - «Большая красная единица» (Big Red One). Пункт постоянной дислокации дивизии на континентальной части США - форт Райли, штат Канзас.

2-я бронетанковая бригада 1-й пд была размещена в Польше еще в сентябре 2017 года. С 2018 года продолжается переброска морским транспортом вооружения и военной техники 1-й пд, включая боевые бронированные машины и основные боевые танки, в польский порт Гдыня. С этого момента времени через Атлантику совершили переход морем уже более 20 транспортов.

Газета Wyborcza уточняет, что прибытие в Польшу такого количества американской военной техники происходит в рамках реализации программы «Atlantic Resolve» («Атлантическая решимость»). Эта операция началась в 2014 году и была направлена на усиление американского военного присутствия в Европе. «Атлантическая решимость» явилась своеобразным ответом коллективного Запада на войну в Донбассе.

По данным Wyborcza, на борту корабля Integrity кроме танков Abrams находятся БМП М2 Bradley, бронетранспортеры М113 в нескольких версиях, другие боевые машины и грузовые автомобили. «В течение двух недель техника будет вывозиться из порта железнодорожным и автомобильным транспортом на военные базы, расположенные в разных местах Польши», - говорится в сообщении польского издания. Эту информацию приводит РИА Новости.

В следующем месяце в Гдыню прибудет еще один транспорт с 2000 единицами вооружения и военной техники все той же 1-й пехотной дивизии СВ ВС США.
Часть этого ВВТ будет отправлена в восточные регионы Польши, где американские войска будут проводить совместные учения и тренировки с частями Войска Польского, сообщает телеканал TVN24.

Военно-политическое руководство Украины неоднократно заявляло о желании получить в свое распоряжение основные боевые танки западного производства (в первую очередь, американские машины M1 Abrams и германские Leopard 2), боевые машины пехоты типа Marder и М2 Bradley, многофункциональные истребители и зенитные ракетные системы большой дальности. Пока никаких решений на политическом уровне по передаче Киеву подобного вооружения на Западе не принято.

По этому поводу в США неоднократно заявляли, что не намерены допустить эскалации вооруженного конфликта на Украине, и не хотят войны с Россией. «Для президента США Джо Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим Третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», - так сформулировал эту мысль 2 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2.

Вместе с тем позиции Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в плане передачи тех или иных образцов вооружения и военной техники украинской армии с каждым днем только смягчаются, а движения в обратном направлении пока нет никакого.

Если в начале конфликта в Пентагоне считалось нецелесообразным поставлять Киеву даже переносные зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger, то уже сегодня современные ЗРК NASAMS отдаются украинской армии, что называется, с легкостью необыкновенной, а дебаты по возможным поставкам Украине ЗРС средней дальности MIM-104 Patriot только набирают силу.

Поэтому вполне возможно, что через месяц-два и отношение к поставкам на Украину основных боевых танков M1 Abrams и боевых машин пехоты М2 Bradley существенно изменится. А когда подобные решения будут приняты на политическом уровне, то и не придется долго разыскивать эту боевую технику за океаном. Она уже здесь, неподалеку, в Польше.

То есть передать танки и БМП украинской армии будет сравнительно легко и подобное мероприятие будет осуществлено, что называется в рабочем порядке.

Наверное, не стоит подобный сценарий расценивать как совершенно оторванные от действительности фантазии.


Михаил Ходаренок

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Leopard-2
M1 Abrams
M113 БТР
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
Проекты
NATO
Военные учения
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