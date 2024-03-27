Глава Минобороны Дании отправился в Аргентину на переговоры о продаже F-16

Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Украине будут переданы 19 самолетов

СТОКГОЛЬМ, 25 марта. /ТАСС/. Часть истребителей F-16 ВВС Дании отправятся на Украину, остальные, скорее всего, будут проданы Аргентине. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, отправляясь с визитом в Буэнос-Айрес с целью определения рамок для потенциальной сделки.

"Мы решили передать Украине 19 [самолетов], оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной", - приводит слова министра агентство Ritzau.

Информация об этом долгое время держалась в секрете. Поскольку США и компания-производитель F-16 Lockheed Martin должны одобрить использование самолетов другой страной, процесс получения разрешения занял определенное время.

В Дании надеются, что сделка может быть оформлена уже в следующем месяце.

Несмотря на то что в последние месяцы датское правительство много говорило о необходимости поддержки Украины, все имеющиеся у датских ВВС F-16 переданы ей не будут. "Вопрос здесь не стоит "или - или". С учетом размера Дании мы предоставили Украине очень большую помощь - 19 боевых самолетов и колоссальную программу обучения и подготовки украинских пилотов и технического персонала", - заявил министр.