Аргентина подписала соглашение о приобретении у Дании 24 истребителей F-16

Похоже, что завершились многолетние мытарства Аргентины по приобретению боеспособных истребителей для своих военно-воздушных сил. 16 апреля 2024 года на датской авиабазе Скридструп министры обороны Аргентины и Дании подписали межправительственное соглашение о приобретении Аргентиной 24 снимаемых с вооружения ВВС Дании истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM, модернизированных ранее по программе MLU. Стоимость закупки составляет около 300 млн долл (2,1 млрд датских крон), включая передачу принадлежностей, запасных частей, запасных двигателей, наземного имущества, тренажеров и учебного имущества.

Министры обороны Аргентины и Дании в ходе подписания на датской авиабазе Скридструп межправительственного соглашения о приобретении Аргентиной 24 снимаемых с вооружения ВВС Дании истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM MLU. Участники позируют на фоне истребителя F-16BM ВВС Дании (датский бортовой номер ЕТ199, номер ВВС США 86-0199, серийный номер 6G-15) постройки 1988 года, на который нанесены опознавательные знаки ВВС Аргентины, 16.04.2024 (с) министерство обороны Дании

Согласно условиям соглашения, первые шесть истребителей (четыре одноместных F-16BМ и два двухместных F-16AМ) должны быть переданы из состава ВВС Дании Аргентине в 2025 году, а поставка всех самолетов должна быть завершена в 2028 году. В ВВС Аргентины самолеты F-16 должны войти в состав двух подлежащих восстановлению истребительных эскадрилий 6-й авиационной бригады на авиабазе Тандил в провинции Буэнос-Айрес, где ранее эксплуатировались истребители Dassault Mirage III/V и IAI Nesher (Finger).

ВВС Дании получили 70 истребителей F-16 (54 одноместных F-16A и 16 двухместных F-16B) серий Block 1, 5, 10 и 15 нового лицензионного бельгийского и голландского производства (SABCA и Fokker) с 1980 по 1991 годы, а в 1994-1997 годах приобрели еще семь самолетов (шесть одноместных F-16A и один двухместный F-16B) Block 15 из наличия ВВС США. Позднее 62 датских самолета F-16 прошли модернизацию по стандарту MLU. В настоящий момент ВВС Дании имеют в строю 41 истребитель (30 одноместных F-16AМ и 11 двухместных F-16ВМ), а на хранении находятся еще 11 (десять F-16AM и один F-16BM). Для замены парка самолетов F-16 Дания заказала 27 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II, поставки которых должны быть начаты с конца 2025 года и вестись по 2028 год.

Помимо продажи 24 истребителей F-16AM/BM Аргентине, Дания ранее обязалась передать еще 19 самолетов F-16AM/BM Украине. По последним сообщениям, первые шесть датских истребителей должны быть переданы Украине в конце 2024 года, а остальные - в 2025 году.

Аргентина осталась без истребителей, когда весь парк истребителей Dassault Mirage (Mirage III/V и Nesher/Finger) ВВС Аргентины был окончательно списан в ноябре 2015 года без какой-либо замены. После списания всех самолетов семейства Mirage, из реактивных боевых самолетов ВВС Аргентины остались лишь с примерно 30 модернизированными старыми американскими штурмовиками A-4AR Fightinghawk в составе 5-й авиационной бригады на авиабазе Вилья-Рейнольс (Сан-Луис), имеющими очень низкий уровень боеготовности и постоянно сокращающихся числом - сейчас в строю осталось не более 15 самолетов A-4AR, из которых лишь единичные в летном состоянии. В качестве эрзац-истребителей ВВС Аргентины также используют реактивные учебно-боевые самолеты национального производства IA-63 Pampa (сейчас номинально числятся 22 самолета).

В течении двух последних десятилетий Аргентина предпринимала разнообразные попытки приобрести истребители (в основном из числа бывших в эксплуатации), перебрав множество вариантов практически всех типов на мировом рынке, но этому препятствовали хронические аргентинские экономические проблемы, политическая нестабильность, а также противодействие со стороны Великобритании, блокировавшей продажу Аргентине самолетов с системами и узлами британского производства - в первую очередь это касалось катапультных кресел производства британской компании Martin-Baker, которые, к несчастью для Аргентины, были стандартом де-факто во многих западных боевых самолетах. Покупка F-16, оснащенных катапультными креслами американского производства ACES II, стала здесь для Аргентины выходом. Но сама закупка американских самолетов F-16 в Дании стала возможной только после прихода к власти в Аргентине президента Хавьера Миллея, добившегося успехов в оздоровлении аргентинского бюджета, а также принявшего твердую проамериканскую ориентацию, что позволило получить одобрение правительства США на продажу истребителей F-16 Аргентине.