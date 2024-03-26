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ТАСС

Посол Британии в США: Лондон помогает Киеву добиться наилучшей позиции для переговоров

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Карен Пирс
Карен Пирс.
Источник изображения: topwar.ru

Карен Пирс отметила, что Великобритания сотрудничает с Чехией по вопросу поставок Украине дополнительно 800 тыс. артиллерийских боеприпасов из запасов третьих стран

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, чтобы киевские власти могли начать переговоры с Россией на более выгодных для себя условиях.

Об этом заявила посол Соединенного Королевства в США Карен Пирс.

"Когда придет время для переговоров, мы хотим, чтобы Украина была в наилучшей позиции для этих переговоров", - сказала дипломат, выступая в Институте Хадсона в Вашингтоне. Пирс заявила, что Великобритания сотрудничает с Чехией по вопросу поставок Украине дополнительно 800 тыс. артиллерийских боеприпасов из запасов третьих стран. Она призвала американские власти присоединиться к усилиям Лондона и Праги в этом вопросе. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Чехия
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