В Раде считают, что сборы за бронь от мобилизации могут приносить бюджету от $5 млрд в год

Глава комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха отметил, что вопрос обеспечения военных расходов бюджета сейчас стоит очень остро, поэтому нельзя списывать со счетов инициативы по бронированию от мобилизации за некие взносы в бюджет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Механизмы "экономического бронирования" от мобилизации могут стать важным источником покрытия военных расходов украинского бюджета и приносить от $5 млрд в год. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

"Мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопроса экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 миллиардов гривен ($5 млрд по действующему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС) в год", - приводит слова Наталухи украинское издание Liga.net. Между тем на текущий год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд.

Депутат пояснил, что вопрос обеспечения военных расходов бюджета сейчас стоит очень остро, поэтому нельзя списывать со счетов инициативы по бронированию от мобилизации за некие взносы в бюджет. Он напомнил, что в Раде рассматривается инициатива бронирования работников (независимо от их должности) путем уплаты дополнительного военного сбора в размере 20 тыс. гривен ($514, эквивалентно средней зарплате по стране). Еще один вариант, который обсуждают украинские власти, - автоматическое бронирование для сотрудников с зарплатой более 35 тыс. гривен (порядка $900), то есть тех, кто платит более высокие налоги. По словам Наталухи, комитет сейчас разрабатывает законопроект и альтернативы к нему, предусматривающие все эти модели.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сравнил предложение освободить от мобилизации граждан с высокой зарплатой с "налогом на трусость", но признал, что эта инициатива имеет экономическую подоплеку и должна помочь пополнять бюджет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от военного руководства запрос на призыв в вооруженные силы еще порядка 500 тыс. человек. При этом многие эксперты сразу отметили, что призыв такого числа военнослужащих требует значительных финансовых средств на их обмундирование, вооружение, подготовку и содержание. При этом бюджет страны на текущий год составлен с рекордным дефицитом, а выделение помощи от западных партнеров, за счет которой Киев рассчитывает покрыть его, идет с задержками.

В свою очередь глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".