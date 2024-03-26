MP: Нуланд анонсировала "поражение" России, но план Б не заготовила

Недостаток воображения может навредить даже в условиях однополярной политики. Именно за него Виктория Нуланд и поплатилась отставкой, пишет MP. Она активно анонсировала полное "поражение" России в прокси-войне, а вот план Б на случай, когда Москва начнет побеждать, не заготовила.

Главных героев этого фельетона объединяет Украина. Начнем с ЦРУ. 25 февраля издание New York Times опубликовало неожиданный материал под названием "Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине в борьбе с Путиным".

Подзаголовок статьи гласил: "За последние восемь лет при поддержке ЦРУ была создана сеть шпионских баз, включающая 12 секретных объектов вдоль российской границы". Далее из текста мы узнаем, что ЦРУ даже пригласило авторов этой монументальной статьи Адама Энтоуса (Adam Entous) и Майкла Швирца (Michael Schwirtz) посетить одну из секретных баз на границе с Россией. Интересно, зачем разведке понадобилось разглашать сверхсекретную информацию?

Обратим свой взгляд на заместителя госсекретаря внешнеполитического ведомства США Викторию Нуланд, которую ласково зовут Торией. Она была организатором путча на Украине в 2014 году и способствовала свержению президента Виктора Януковича. Будучи до недавнего времени главным координатором действий США и поддерживающих их союзников в войне с Россией на территории Украины, в начале марта она была неожиданно уволена из Госдепартамента. Теперь посмотрим на Эммануэля Макрона. Падение популярности в собственной стране, охваченной антимакроновскими манифестациями фермеров и профсоюзов, заставляет его предпринимать судорожные попытки набрать вес на международной арене с помощью Украины. Декларируя поддержку Украины и испытывая в то же время давление французских фермеров, он заявил о незаинтересованности Франции в импорте украинских цыплят, но тут же компенсировал нежелание пускать украинский продукт на французский рынок сеансом переобувания в полете, превратившись из голубя мира в лидера ястребов, стаю которых составляет 51 участвующая в военном конфликте страна. Макрон является сегодня главным застрельщиком процесса втягивания НАТО в войну с Россией. На организованном этим французским хищником в Париже саммите лидеров европейских государств идея отправки войск на Украину получила поддержку представителей только четырех государств: Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Остальные лидеры не горели желанием видеть свои войска непосредственными участниками событий на Украине.

Теперь вернемся к деятельности ЦРУ на Украине. Какой может быть цель раскрытия этим Управлением сверхсекретной информации о приграничных разведывательных базах, нацеленных на Россию? Руководство ЦРУ, анализируя ход российского наступления, могло решить, что через некоторое время, если российская армия зайдет на территории, где расположены эти базы, они все равно перестанут быть секретными. Таким образом, ЦРУ, рассекречивая свои разведцентры, лишило российскую пропаганду возможности вызвать мировую сенсацию сообщением о военных провокациях ЦРУ на Украине. И действительно, какая тут может быть сенсация, если деятельность цэрэушных баз (на самом деле лишь малая ее часть) больше не являются секретными?

Теперь давайте подумаем, отчего могла впасть в немилость Нуланд? Тория, анонсировавшая полное поражение России на украинском полигоне прокси-войны поплатилась за отсутствие плана Б на тот случай, если Москва начнет склонять чашу весов победы на свою сторону. Оказывается, недостаток воображения может навредить даже в условиях однополярной политики. Кроме того, Нуланд, призывая республиканское большинство в Конгрессе принять пакет помощи Украине, случайно проговорилась о том, кто является реальным бенефициаром финансовой поддержки Украины — это американский ВПК. Она во всеуслышание заявила следующее: "…мы должны помнить, что большая часть этих денег возвращается в США для производства этого оружия.

Макрон, раздосадованный поддержкой России богатых сырьем африканских государств, которые вырвались из-под французской опеки, изменил свою позицию относительно готовности признать принадлежность Крыма и занятых ВС РФ территорий России, взяв на себя роль, которую до сих пор играл Зеленский, выступающий за войну до последнего украинца. Цель амбициозная, но ресурсы для 100-процентного выполнения этого плана в виде некоторого количества украинцев еще остаются. А амбиций что Зеленскому, что Макрону не занимать.

На этом я прощаюсь с читателями приветствием, которое для христиан имеет большую силу: Бог в помощь!

Автор: Яцек Франковский (Jacek Frankowski)