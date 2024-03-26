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Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам действительно наносились украинскими силами. С таким официальным признанием выступила Служба безопасности Украины (СБУ).

По утверждению главы СБУ Василия Малюка, на протяжении двух лет украинская спецслужба проводит атаки российских объектов. К числу атакованных СБУ объектов Малюк отнес Крымский мост, военные корабли в Черном море, нефтеперерабатывающие заводы и так далее.

Ранее о том, что к атакам на нефтеперерабатывающие заводы России может быть причастна СБУ, писали многие украинские и западные средства массовой информации. Теперь и руководитель СБУ выступил с соответствующим официальным признанием.

Примечательно, что ранее в западных СМИ появлялись публикации о том, что США якобы призвали Украину не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Российской Федерации из соображений сохранения стабильной ситуации на мировом рынке энергоресурсов. Получается, что или это призыва не было (либо он был «для вида»), либо украинский режим в данном случае не прислушался к мнению своих «кураторов» из Вашингтона.

Впрочем, надо понимать, что отдельное влияние на Киев оказывает и Великобритания, которая отличается еще более жесткой позицией в отношении антироссийских действий, чем США. Поэтому вполне вероятно, что решения об атаках могли приниматься с подачи Лондона и в обход Вашингтона.

Напомним, что на днях дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Впечатляет, что для атаки был выбран объект в Поволжье, расположенный на очень значительном удалении от государственной границы России и Украины и от линии фронта в целом.