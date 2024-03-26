Войти
Военное обозрение

СБУ официально признала удары по российским НПЗ, и это после публикаций о призывах США к Украине не атаковать нефтегазовые объекты РФ

239
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам действительно наносились украинскими силами. С таким официальным признанием выступила Служба безопасности Украины (СБУ).

По утверждению главы СБУ Василия Малюка, на протяжении двух лет украинская спецслужба проводит атаки российских объектов. К числу атакованных СБУ объектов Малюк отнес Крымский мост, военные корабли в Черном море, нефтеперерабатывающие заводы и так далее.

Ранее о том, что к атакам на нефтеперерабатывающие заводы России может быть причастна СБУ, писали многие украинские и западные средства массовой информации. Теперь и руководитель СБУ выступил с соответствующим официальным признанием.

Примечательно, что ранее в западных СМИ появлялись публикации о том, что США якобы призвали Украину не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Российской Федерации из соображений сохранения стабильной ситуации на мировом рынке энергоресурсов. Получается, что или это призыва не было (либо он был «для вида»), либо украинский режим в данном случае не прислушался к мнению своих «кураторов» из Вашингтона.

Впрочем, надо понимать, что отдельное влияние на Киев оказывает и Великобритания, которая отличается еще более жесткой позицией в отношении антироссийских действий, чем США. Поэтому вполне вероятно, что решения об атаках могли приниматься с подачи Лондона и в обход Вашингтона.

Напомним, что на днях дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Впечатляет, что для атаки был выбран объект в Поволжье, расположенный на очень значительном удалении от государственной границы России и Украины и от линии фронта в целом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
НПЗ
Похожие новости
19.10.2020
БПЛА: эволюция применения на примере Ближнего Востока
16.03.2020
Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций
24.05.2012
Ядерное оружие: неофициальные потенциалы
06.07.2009
Предприятия ОПК РФ представят на выставке в Нижнем Тагиле 1213 образцов ПВН, в том числе 255 натурных
29.08.2008
24 августа завершил работу III Международный Салон вооружения и военной техники «МВСВ-2008»
15.08.2008
ВЗАИМНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ. НА ВЫСТАВКЕ МВСВ-2008 БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ СУХОПУТНАЯ ТЕХНИКА И ПРОДУКЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
28.04.2008
ТРИ ПЕРИОДА ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ. Российские мегакорпорации в сотрудничестве с государством должны стать локомотивами инновационного роста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM