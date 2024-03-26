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Военное обозрение

Будут производить запчасти для САУ Caesar и бронемашин AMX-10RC: стали известны подробности о планах компания KNDS создать мощности на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну 22 марта сообщил в соцсетях о планах оборонной компании KNDS по созданию дочернего предприятия на Украине для удовлетворения нужд ВСУ в запчастях и боеприпасах.

KNDS является крупным оборонным конгломератом, созданным в результате партнерства двух ведущих европейских производителей сухопутных систем военного назначения: немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter. В этом коммерческом альянсе трудится около 9 тыс. работников, а его оборот в 2022 году составил €3,2 млрд евро при невыполненных заказах на сумму в €11 млрд. Ассортимент продукции KNDS обширен, включая танки, бронемашины, артиллерию, боеприпасы и прочую матчасть.

Со слов Лекорну, украинское отделение сосредоточится на производстве запасных частей и боеприпасов для САУ Caesar и бронемашин AMX-10RC, ранее переданных ВСУ Францией. С начала конфликта Париж поставил, по официальным данным, 30 единиц 155-мм колесных самоходных гаубиц CAESAR и 38 бронемашин AMX-10RC с 105-мм пушкой, а недавно было объявлено о намерении вооружить ВСУ еще 78 гаубицами Caesar.

Дочернее предприятие будет выпускать изнашиваемые детали для этих машин, включая компоненты шасси и двигателя, стволы пушек и их элементы. Срок службы Caesar составляет около 2 тыс. выстрелов, однако ВСУ использует ее гораздо более интенсивно. Новое предприятие позволит избежать сверхнормативной эксплуатации.

Со своей стороны отметим, что с начала текущего года о планах разместить производство на Украине уже заявили многие европейские концерны. Возможно, что наблюдающиеся в последнее время удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре противника как раз нацелены на обесточивание развертываемых мощностей. В этой связи может оказаться весьма кстати возрождение выпуска бомб ФАБ-3000.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Минoбороны РФ
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