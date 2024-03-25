Стало известно, как Запад нарушает собственные санкции против России (The Washington Post, США)

WP: в СМИ сообщили о закупке российского титана Западом на миллионы долларов

Если Россия прекратит поставлять титан, национальную оборону Соединенных Штатов ждут большие проблемы, пишет WP. Жесткая зависимость от этого ресурса заставляет Запад закупать титан у Москвы, несмотря на обещания разорвать все связи с ней.

Адам Тейлор

По данным об экспорте из России, с начала специальной военной операции на Украине западные фирмы закупили у тесно связанной с ВПК российской компании большие объемы титана на сотни миллионов долларов.

Эти закупки наглядно демонстрируют, что Запад по-прежнему очень сильно зависит от определенных видов российской продукции, несмотря на свои обещания разорвать экономические связи с Москвой. Такая зависимость в части титана вызывает опасения по поводу безопасности западных стран, говорят отраслевые и военные аналитики. Все дело в том, что этот металл необходим для производства гражданских и военных самолетов.

"Россия может прекратить поставки этих материалов … и тогда критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании столкнутся с большими проблемами", — сказал директор по исследовательской и аналитической работе из компании ImportGenius Уильям Джордж (William George). Эта компания предоставила Washington Post информацию по поставкам, взятую из официальной российской базы данных.

С начала вооруженного конфликта на Украине прошло два с лишним года, а Россия продолжает поставлять на экспорт нефть и газ, которые в итоге поступают в Соединенные Штаты и в страны-союзницы. Российские фирмы, как и прежде, могут продавать все что угодно, начиная с алмазов и заканчивая ураном, потому что Западу нужны эти товары, и он делает исключения из санкций.

Фирма по производству титана ВСМПО — АВИСМА не попала под санкции США и Евросоюза, хотя она частично принадлежит многопрофильной корпорации из военно-промышленного комплекса "Ростех", владеющей сотнями фирм, на которые наложены такие санкции. "Ростех" возглавляет союзник российского президента Владимира Путина Сергей Чемезов, против которого после перехода Крыма к России в 2014 году были введены персональные санкции.

В 2022 году ВСМПО — АВИСМА отправила на экспорт примерно 15 тысяч тонн титана на сумму 370 миллионов долларов. Большая часть этой продукции пошла в западные страны, которые поддерживают Украину, о чем свидетельствуют цифры из экспортной базы данных. Во главе списка покупателей Германия, Франция, США и Британия. В 2023 году ВСМПО — АВИСМА, по сути являющаяся монополией в России, экспортировала титана как минимум на 345 миллионов долларов, на что указывают более скудные данные за этот год. В 2023 году получить российские торговые данные было сложно. Во всех доступных источниках отсутствовали важные детали, позволяющие понять объемы сделок с западными фирмами. Джордж рассказал, что его компания ImportGenius не может сообщить, почему в эти данные не были включены определенные детали.

ВСМПО и ее зарубежное дочернее предприятие VSMPO-Tirus не ответили на просьбу дать комментарии.

Украина — единственная страна, которая ввела санкции против этой российской фирмы. В сентябре Министерство торговли США приняло против ВСМПО меры экспортного контроля, заявив, что эта компания "напрямую участвует в производстве титана и в изготовлении металлопродукции для российской армии и служб безопасности". В рамках введенных мер запрещен экспорт товаров для этой компании в Россию. Однако поставки титана в Соединенные Штаты под запрет не попали.

"Мы считаем, что санкции против титана из России будут санкциями против нас самих", — сказал в июне 2022 года репортерам главный исполнительный директор компании Airbus Гийом Фори (Guillaume Faury).

Согласно базе данных по российскому экспорту в 2022 году количество российского титана, предназначенного для поставок этому европейскому авиакосмическому гиганту, увеличились в денежном выражении по меньшей мере до 24 миллионов долларов. Это самый большой показатель из доступных данных по европейским и американским компаниям. И это на 940% больше, чем Airbus закупила годом ранее.

В декабре 2022 года эта корпорация заявила, что в течение нескольких месяцев откажется от поставок российского титана. Но по имеющимся данным за прошлый год, в ноябре 2023 года она продолжала импортировать продукцию этой российской фирмы.

Пресс-секретарь Airbus в своем заявлении отметил, что компания не дает комментарии об объемах поставок и о контрактах с поставщиками, однако соблюдает все действующие против России санкции. В заявлении подчеркивается, что компания уже закупает титан у других поставщиков, не имеющих отношения к России, в том числе в Европе, США и Азии.

"Airbus (и вся европейская сеть поставок) продолжает разрабатывать оперативные меры по снижению критической зависимости от российских поставщиков титана", — говорится в заявлении.

Американская авиакосмическая корпорация Boeing, являющаяся основным конкурентом Airbus, в 2022 году пошла совершенно другим путем, объявив о прекращении закупок российского титана. Она положила конец существовавшим на протяжении десятилетий отношениям с ВСМПО и отказалась от создания совместного предприятия на многие миллионы долларов, о котором было объявлено за несколько месяцев до этого.

Но хотя компания с весны 2022 года не показывает данные об импортных закупках у этой российской фирмы, ее снабженцы покупали значительные объемы титана еще долгое время после указанной даты. Нет никакой возможности посчитать, сколько российского титана сегодня используется при строительстве самолетов Boeing. Представитель компании отказался сообщить сведения о поставщиках.

Трудности с поиском альтернатив

Важность титана объясняется множеством факторов. Он такой же прочный, как сталь, но на 45% легче. Он более жаропрочен и устойчив к коррозии, и его можно использовать для изготовления самой разнообразной продукции, от красок до вживляемых в организм имплантов. Но нужнее всего титан авиакосмической промышленности, которая делает все более легкие самолеты.

После распада Советского Союза и вплоть до 2022 года западные страны призывали авиакосмические фирмы налаживать деловые связи с ВСМПО, у которой после окончания холодной войны был огромный производственный потенциал. По имеющимся оценкам, эта российская компания обеспечивала поставки на мировой рынок примерно трети высококачественного титана, применяемого в авиационной отрасли.

И лишь когда Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабную военную операцию на Украине, западные компании стали разрывать эти связи. Что самое важное, в 2022 году была остановлена работа совместного предприятия Boeing и ВСМПО Ural Boeing Manufacturing. В своем заявлении компания Boeing отметила, что теперь она "закупает титан преимущественно в США".

Однако крупные поставщики корпорации Boeing продолжают закупки российского титана.

Французская авиакосмическая компания Safran Group, делающая двигатели и шасси для других авиакосмических фирм, в том числе для Boeing, в 2022 году увеличила импортные закупки у российской ВСМПО, доведя их объем до 20 миллионов долларов, в то время как годом ранее они составляли 8,6 миллиона долларов. Согласно российским торговым документам, в ноябре прошлого года экспортный титан для французской Safran шел на изготовление двигателей LEAP 1B, которые ставятся на авиалайнер Boeing 737 Max. Airbus тоже использует эти двигатели на некоторых своих самолетах. В ряде записей в экспортной базе данных, где упоминаются эти двигатели, говорится, что они предназначены для европейской компании.

Фирма Safran в своем заявлении отметила, что в 2022 году она увеличила объемы закупок, однако "доля российского титана в общем объеме не выросла".

Руководители британской компании Rolls-Royce, которая делает двигатели для Airbus и Boeing, весной 2022 года сообщили, что прекращают закупки российского титана. Но данные по торговле свидетельствуют о том, что эта компания продолжала импортировать титан ВСМПО весь 2022 год, увеличив объемы закупок с пяти миллионов долларов в 2021 году до 6,7 миллиона в 2022-м. И даже в апреле 2023 года ВСМПО продолжала поставки для Rolls-Royce.

"Rolls-Royce строго придерживается действующих мер экспортного контроля и санкционных требований. Мы задействовали альтернативную цепочку поставок, чтобы осуществить переход", — говорится в заявлении компании.

То, что европейские фирмы продолжают делать ставку на российский титан, подтверждается торговыми данными Евросоюза. Этот блок в 2023 году импортировал российского титана на 244 миллиона долларов, и это всего на 20% меньше рекордного показателя, достигнутого в 2019 году. Данные по американской торговле за 2023 год показывают, что стоимость закупок титана из России составила 47 миллионов долларов. Это почти на 80% меньше пикового показателя за 2019 год.

Аналитики говорят, что западным компаниям, скорее всего, трудно найти альтернативу ВСМПО. Один американец, работавший с этой российской фирмой до начала конфликта на Украине и попросивший не называть его имя и фамилию, поскольку речь идет о конфиденциальных переговорах, сообщил, что в России более низкие накладные расходы, а это значит, что ВСМПО может предлагать свою продукцию по сниженным ценам.

"У них есть масштабы производства, а это позволяет существенно снижать производственные затраты", — заявил этот американец.

Проблемы национальной безопасности

Санкции не предусматривают запрет на закупки российского титана в коммерческих целях, однако применение этого специального металла в вооруженных силах США регулируется. Это может привести к возникновению дорогостоящих проблем. В 2022 году, когда в сборочных узлах истребителя F-35 был обнаружен китайский сплав, производство самолетов было остановлено, а власти начали расследование. Позже Пентагон сделал исключение для этого сплава.

Согласно постановлению под названием "Поправка по специальным металлам", министерство обороны обязано покупать титан и титановые сплавы из американских источников либо в странах, имеющих на это разрешение. Обычно это члены НАТО и прочие союзники США. "Россия такого разрешения не имеет", — написал по электронной почте официальный представитель военного ведомства Джефф Юргенсен (Jeff Jurgensen).

Но это весьма сложные правила. Лоббист Джефф Грин (Jeff Green), ранее работавший штатным сотрудником в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил, отметил, что коммерческим компаниям позволено покупать металлы в не имеющих разрешения на поставки странах, когда они производят продукцию двойного назначения. Но при этом они должны соблюдать одно условие: покупать определенную долю металлов американского производства. По словам Грина, до прошлого года не было правил, указывающих на то, где имеющая разрешение страна может осуществлять свои закупки.

"Всегда существовала лазейка, благодаря которой русские могли поставлять материалы через эти страны-партнеры", — сказал Грин. Конгресс внес соответствующие поправки в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2024 финансовый год, однако непонятно, будет ли это применяться на практике. "Сейчас налицо важная недоработка, создающая уязвимость", — заявил Грин.

Между тем Евросоюз никак не ограничивает источники поставок специальных металлов, идущих на военные цели.

Некоторые крупные коммерческие фирмы, включая Airbus и Safran, осуществляют поставки для американских и европейских вооруженных сил. Airbus в своем заявлении отметила, что не использует при изготовлении военной продукции поставляемый ВСМПО титан. Safran заявила, что с началом вооруженного конфликта на Украине она не применяет титан ВСМПО в производстве "специальной военной продукции".

Другие фирмы, указанные в российской базе данных, реализуют сложные программы, например, по строительству F-35. В таких программах используются обширные, охватывающие весь мир цепочки поставок. Среди них компания Rolls-Royce, производящая двигатели, в которых применяются титановые детали для модификаций этого самолета. Компания заявила, что не дает комментариев о военных контрактах.

В этот список также вошли небольшие фирмы, которые поставляют титановые детали генеральным военным подрядчикам, а также коммерческим компаниям. Британские дочерние компании американской фирмы Wyman-Gordon, поставляющей титановые конструкции для F-35, а также канадская авиакосмическая компания Magellan, являющаяся поставщиком обработанных на станке соединительных стяжек для крыла F-35, внесены в базу данных как покупатели российского титана, увеличившие объемы экспорта в 2022 году.

Дэвид Дуган (David Dugan), работающий директором по корпоративным коммуникациям в материнской компании Wyman-Gordon под названием Precision Castparts, написал, что увеличение объемов заказов у ВСМПО произошло еще до конфликта, а сделано это было по просьбе британского заказчика, который производит детали для гражданских самолетов. После исполнения заказа Wyman-Gordon не делала дополнительных закупок у ВСМПО ни в 2023-м, ни в 2024 году, заявил Дуган.

Фирма Magellan на просьбу дать комментарий не откликнулась.

Производящая F-35 компания Lockheed Martin заявила, что работает "в тесной связке с министерством обороны, другими государственными ведомствами и поставщиками, когда анализирует наличие деталей и материалов, необходимых для исполнения всех контрактных требований американского правительства".

Представитель Пентагона Юргенсен написал, что министерство обороны недавно опубликовало первую за всю историю "Национальную военно-промышленную стратегию", чтобы помочь в решении вопросов с поставками. "Мы создаем и развиваем значительно усовершенствованные цепочки поставок и завершаем комплексное исследование системы снабжения, что поможет решить проблему возможного наличия материалов от конкурентов и из других ненадежных источников поставок", — заявил Юргенсен.

По его словам, военное агентство по управлению контрактами "не проводило проверку конкретно по титану".

Американские фирмы могут производить качественный титан для авиакосмической отрасли, но после многочисленных закрытий предприятий в 2020 году им приходится импортировать титановую губку — первичный технический продукт промышленного производства титана. Примерно 80% используемой в США титановой губки поступает из Японии, которой трудно удовлетворить спрос.

Далласская фирма ATI входит в первую тройку крупнейших производителей титана в Соединенных Штатах. Ее президент Боб Уэзерби (Bob Wetherbee) считает, что спрос на титан американского производства вырос вдвое, однако американские компании нуждаются в государственной поддержке, чтобы возобновить производство титановой губки в США в достаточных объемах.

"Бездействие отрицательно сказывается на национальной безопасности", — сказал Уэзерби.

Профессор школы бизнеса Гарвардского университета Уилли Ших (Willy Shih), специализирующийся на проблемах промышленного производства, рассказал, что титановая отрасль США вполне может залатать дыру на мировом рынке, которая образовалась с уходом ВСМПО. Однако для этого потребуются значительные инвестиции, а может быть, и внедрение новой техники и технологий для изготовления более чистого и экономичного титана.

"Мы обычно сосредотачиваем внимание на ближайшей перспективе и на цене, — сказал Ших. — Но, если думать о том, что это стратегический материал, надо вести длительную игру".