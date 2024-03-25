«Война на истощение превосходит стратегию манёвра»: западный обозреватель делает выводы из украинского конфликта

Источник изображения: topwar.ru

Если Запад серьезно относится к возможности конфликта с великими державами, ему необходимо серьезно взглянуть на свою способность вести затяжную войну и придерживаться стратегии, ориентированной на истощение, а не на маневр.

К этому призывает обозреватель Алекс Вершинин на страницах британского аналитического издания RUSI, сделав выводы из украинского конфликта. С его слов, ведение войны на истощение требует мобилизации огромных промышленных мощностей, позволяющих восполнять потери; географической глубины, дающей возможность выдержать серию поражений; технологических условий, препятствующих быстрому перемещению войск; способности государства использовать людские ресурсы и создавать новые формирования.

Сторона, которая принимает истощающий характер войны и сосредотачивается на уничтожении сил противника, а не на завоевании территории, с наибольшей вероятностью победит. Запад не готов к такого рода войне. Для большинства западных экспертов стратегия на истощение противоречит здравому смыслу. Исторически Запад предпочитал короткое столкновение профессиональных армий по принципу «победитель получает всё»

- считает автор.

С его слов, недавние военные игры, такие как война за Тайвань, охватывали один месяц боевых действий. Возможность продолжения конфликта никогда не обсуждалась, что отражает общую позицию Запада:

Войны на истощение рассматриваются как исключения, их следует избегать любой ценой.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, при изматывающем характере конфликта необходимо налаживать массовый выпуск боевого снаряжения с минимальными затратами, а не заниматься производством высококлассных вооружений, которые требуют огромных ресурсов. В качестве примера автор приводит выпуск танков во время Второй мировой войны: пока немецкая оборонка выдавала одну единицу бронетехники, СССР изготавливал 8 Т-34.

В части принципа формирования вооруженных сил отмечается, что армии НАТО высокопрофессиональны, их поддерживает сильный корпус унтер-офицеров с обширным военным образованием и опытом мирного времени. Но для становления сержанта армии США требуются годы: командир отделения обычно имеет не менее 3 лет службы, а сержант взвода не менее 7.

В войне на истощение, характеризующейся большими потерями, просто нет времени заменять сержантов

- считает автор.

С его слов, СССР полагался на возможность массовой мобилизации резерва, состоящего из наполовину обученных мужчин с двухлетним стажем службы. Однако по мере того, как война перевалит за годичный рубеж, передовые подразделения будут набираться опыта. Например, к 1943 году Красная Армия сформировала мощный корпус сержантов.

Наиболее эффективной моделью является сочетание этих двух принципов: государство содержит профессиональную армию среднего размера вместе с массой призывников, доступных для мобилизации

- полагает обозреватель.

Источник изображения: topwar.ru

В части проведения военных операций он полагает, что в конфликте на истощение вместо решающего сражения, которое достигается за счет быстрого маневра, требуется уничтожение сил противника и их способности восстанавливать боевую мощь, сохраняя при этом свою собственную.

На первой фазе конфликта необходимо наращивать силы, ведя незначительные позиционные сражения на местах.

Доминирующей формой ведения боя является не маневр, а огонь, дополняемый обширными укреплениями и маскировкой

- считает автор.

На этом этапе требуется завершить подготовку личного состава, дать время набраться ему опыта; исчерпать стратегический резерв противника; достичь огневого и разведывательного превосходства; «положить» промышленный сектор неприятеля и истощить запасы его союзников.

После этого можно переходить ко второй фазе – проведению наступательных операций по широкому фронту, стремясь сокрушить противника в нескольких точках мелкими атаками, растягивая его истощенные резервы до тех пор, пока линия обороны не рухнет. При этом наступающие войска должны постоянно находиться под защитой средств ПВО и РЭБ (подавляющих БПЛА, связь, спутниковую навигацию). Атаковать необходимо, не прибегая к большой концентрации сил, так как в современных условиях это приводит к их уязвимости от дальнобойного огня.