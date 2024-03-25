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В Европе предрекли глобальную монополию SpaceX

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Arianespace: легкие ракеты могут не выдержать конкуренции с системой Starship

Легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с многоразовой транспортной космической системой Starship, на которой работает американская компания SpaceX, предрекает старший вице-президент и глава бизнес-подразделения по легкой ракете Vega в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито. Об этом пишет SpaceNews.

По его словам, пакетный запуск множества спутников на Starship может обойтись заказчику дешевле, чем услуги сравнительно небольших операторов, располагающих значительно менее грузоподъемными носителями. Кроме того, по его мнению, появление Starship может привести к тому, что компании начнут создавать значительно более тяжелые космические аппараты, которые не смогут запускаться легкими ракетами.

Руководитель не исключает, что американская компания может стать глобальным монополистом. «Starship наверняка еще больше подрывает пусковой бизнес и космический бизнес в целом. Один из сценариев: [глава SpaceX Илон] Маск действительно может монополизировать все», — заявил Фрагнито.

Ранее система Starship совершила третий испытательный полет, который в SpaceX признали успешным.

Также в марте издание ArsTechnica заметило, что Евросоюз официально согласился переплатить американской компании SpaceX за запуск четырех спутников европейской навигационной системы Galileo.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Arianespace
SpaceX
Проекты
Ariane РН
Евросоюз
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