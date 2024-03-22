Евросоюз переплатит SpaceX за запуск спутников Galileo

ArsTechnica: ЕС переплатит компании SpaceX за запуск спутников Galileo

Евросоюз официально согласился переплатить американской компании SpaceX за запуск четырех спутников европейской навигационной системы Galileo. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

За два запуска ракеты Falcon 9 европейская сторона заплатит 196 миллионов долларов, что на 30 процентов больше стандартной стоимости пуска носителей. Увеличение цены обусловлено необходимостью доступа европейских специалистов к пусковой площадке в любое время, поскольку космические аппараты Galileo имеют запатентованные технологии и ранее ни разу не вывозились за пределы ЕС.

Два запуска Falcon 9 с четырьмя аппаратами Galileo должны состояться в этом году.

Издание напоминает, что Европа не может самостоятельно запустить Galileo по двум причинам. Во-первых, прекращена эксплуатация ракет «Союз-СТ» российского производства на космодроме Куру во Французской Гвиане. Во-вторых, перспективный европейский носитель Ariane 6 еще ни разу не запускался.

О том, что американская компания может запустить европейские спутники, в октябре прошлого года со ссылкой на директора Европейского космического агентства (ЕКА) по навигации Хавьера Бенедикто сообщила газета The Wall Street Journal.