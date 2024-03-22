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SpaceX назвала срок четвертых летных испытаний Starship

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceX: четвертые летные испытания Starship могут состояться в мае

Четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship могут состояться в начале мая. Соответствующий срок назвала президент и главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает издание SpaceNews.

«Вернемся к полетам, надеюсь, примерно через шесть недель», — сказала руководитель.

По словам Шотвелл, в настоящее время компания продолжает изучение данных, полученных в ходе третьих летных испытаний, от чего зависит срок четвертых тестов. Президент компании добавила, что в ходе четвертых летных испытаний не планируется запуск спутников Starlink.

Ранее обозреватель издания ArsTechnica Стивен Кларк заметил, что будущие испытания Starship предполагают сохранение ступеней многоразовой транспортной системы — ракеты Super Heavy и корабля — и перезапуск двигателей Raptor в космосе.

14 марта система Starship совершила третий испытательный полет. Пуск системы состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени. Через несколько секунд ступени — ракета и корабль — успешно разъединились. После отделения ракеты от корабля первая упала в Мексиканский залив. Сам корабль продолжил полет, который завершился над южной частью Индийского океана. В компании не рассчитывали на сохранение ракеты и корабля. Миссия длилась около 65 минут.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле того же года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мексика
США
Компании
SpaceX
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