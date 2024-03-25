У США уже есть план войны с Россией. Доказательств предостаточно (Hlavný dennik, Словакия)

HD: США готовятся запустить сценарий войны с Россией

Вашингтон без колебаний развяжет войну между Москвой и восточными членами НАТО, пишет HD. Сами американцы в ней участвовать не будут, но с легкостью пожертвуют теми, кто находится по соседству с Россией. И доказательств готовящейся авантюры достаточно, подчеркивает автор статьи.

Уже более года я предупреждаю в своих статьях о вероятности вовлечения Словакии в войну с Россией. Свои выводы я публикую, основываясь на фактах, подробном изучении зарубежной информации, в том числе с правительственных сайтов, от достоверных частных источников и так далее.

Главная угроза для безопасности Словакии была частично устранена благодаря мудрому решению избирателей и последующей отставке правительств Матовича и Гегера. Эти правительства сознательно ставили государство под угрозу, поддерживая воинственной политикой конфликт на Украине и поставляя ей оружие и боеприпасы. Еще один подлый поступок этих правительств — подписание предательского так называемого Договора о сотрудничестве в области обороны с правительством США. Подписав договор, Словакия утратила суверенитет в вопросах своей обороны и де-факто отказалась от своих территорий ради ее использования оккупационными войсками Североатлантического альянса.

Полтора года назад у меня были подозрения насчет того, что США, НАТО и их сателлиты намерены развязать войну с Россией на территориях стран так называемого восточного крыла НАТО, начиная с Прибалтики и вплоть до Турции. К этой области относится и Словакия. Сегодня мои предположения подтверждаются, в том числе иностранными экспертами. Например, российский военный эксперт Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, в своей статье "Солдаты НАТО уже на границах Украины: с кем наши солдаты могут встретиться в зоне Северного военного округа" приводит факты, которые выстраиваются в логическую цепочку и разоблачают планы Пентагона и НАТО. Клинцевич пишет, что окончательное решение о готовящейся войне между Россией и НАТО прозвучало на саммите в Вильнюсе летом 2023 года. Там за закрытыми дверями было принято стратегическое решение и были разработаны региональные планы. Эти планы регулярно обновляются на встречах представителей Пентагона и Североатлантического альянса. Один из главных пунктов — подготовка и логистика транспортной инфраструктуры (всех типов) для прихода войск НАТО на границы с Россией.

Также было принято решение о создании военного шенгенского пространства. Речь идет о беспрепятственном перемещении войск НАТО по территории любой страны альянса без согласия национальных правительств, например, о спешной переброске французских или немецких соединений на восток, в Польшу, Словакию или страны Прибалтики. Сейчас решаются логистические проблемы переброски украинской живой военной силы с северных границ с Россией и Белоруссией в эпицентр боев и замена украинцев войсками НАТО якобы для предотвращения вторжения российских и белорусских войск на Украину. Украине остро не хватает солдат, и сто тысяч украинских солдат из приграничных области бросят в бой. Что касается состава войск Североатлантического альянса, то вначале на означенные границы предполагается отправить солдат из стран Прибалтики и поляков. Ранее на совместных военных учениях уже формировался единый литовско-польско-украинский корпус. Так будут проверять реакцию России на провокацию НАТО.

Роберт Кеннеди младший. объясняет, что американские стервятники хотят присвоить все имущество Украины. В том числе Байден, который со своим сыном Хантером преследует на Украине коммерческие интересы. Роберт Кеннеди написал: "Мало кто понимает, что война на Украине означает для большого бизнеса… Огромные сельскохозяйственные угодья Украины, одни из крупнейших в мире, обречены на конфискацию, и американские компании, такие как BlackRock, рвутся к цели"

Далее Роберт Кеннеди младший утверждает: "Наш военно-промышленный комплекс принадлежит BlackRock. Сельхозугодия Украины тоже принадлежат BlackRock".

BlackRock— это транснациональная инвестиционная компания с активами, если верить финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года, в размере 9 425 триллионов долларов (это больше ВВП Германии и Франции вместе взятых). Иными словами, это "общий фонд" богатейших финансовых картелей на планете, которым принадлежат не только их земли и военно-промышленный комплекс, но и ведущие СМИ: CBS, NBC, MSNBC, CNBC, CNN. В 2023 году компания BlackRock подписала с украинским правительством договор о создании "Фонда развития Украины". Согласно договору, все, что имеет хоть какую-то ценность, перейдет в руки компании, начиная с черноземов и заканчивая распределительными сетями".

Это еще одно убедительное доказательство того, что США без колебаний запустит сценарий войны между Россией и восточными членами НАТО без участия самих Соединенных Штатов Америки, но при их активной поддержке. Восточными странами пожертвуют, в том числе, если начнется региональная ядерная война с применением тех типов вооружений, которые, как считают в США, "не наносят большого ущерба". Смертоносным планам США, которые намерены разрушить и Россию, и Европу, нужно немедленно помешать и предпринять соответствующие меры. Возможно, кто-то спросит, зачем США уничтожать Россию? Ответ прост: уничтожение России, как и уничтожение Европы, откроют Соединенным Штатам путь к положению мирового диктатора.

Германия и Франция — яркий пример совершения преступлений с подачи США

Германия, помимо прочего, подписала тайное соглашение с США о полном подчинении. Его подписали после Второй мировой войны. Германия получила за это миллиарды от США на восстановление страны, американские технологии и амнистию для фашистов, которые после войны бежали в США, чтобы найти там помощь. Многие немецкие политики и сегодня считают, что еще "не свели счеты" с Россией. Подразумевается поражение фашистской Германии. Для Европы это очень опасная идея, которая доказывает, что Германия — лишь псевдодемократия, у которой до сих пор нацистское ядро.

Оба государства рассчитывают, что после поражения России откусят приличный кусок "пирога". Французы, разумеется, бесятся еще и потому, что сегодня африканские государства выгоняют из со своих территорий и налаживают сотрудничество с Россией. Также французы не могут смириться с тем, что за последние два месяца русские уничтожили около 200 их наемников. Многие из них были французскими солдатами, временно отправленными в запас, чтобы лишить Россию возможности обвинить Францию в отправке ее солдат на Украину. Эти действия и идеи тоже нужно осудить, ведь все это ведет к третьей мировой войне.

Словакия должна особенно постараться, чтобы спасти государство и его население от войны. Нужно выйти из Североатлантического альянса согласно 13-й статье договора, а затем провозгласить нейтралитет.

В учениях "Стойкий защитник", которые проходят с февраля по май, участвуют более 90 тысяч солдат. У НАТО готов план применения этих сил на российских границах и восточном крыле НАТО. Согласно плану в течение первых десяти дней будут задействованы сто тысяч солдат, и еще 300 тысяч из сил быстрого реагирования, а также 500 тысяч резервистов могут включиться в бои в течение 30 — 180 дней.

Беснование воинственного Эммануэля Макрона может объясняться подготовкой общественности к переброске солдат НАТО после окончания учений прямо на украинский север.

Еще одно доказательство готовящейся войны, на удивление, предоставило несколько дней назад украинское СМИ Defence Express. В статье, которую оно опубликовало, говорится о распоряжении американского правительства в кратчайшие сроки произвести и продать истребители F-35 разных модификаций. С августа 2022 года у производителя Lockheed Martin заказали 130 единиц F-35 почти на восемь миллиардов долларов. Истребители должны быть готовы к октябрю текущего года. Все они смогут нести тактическое (не стратегическое) ядерное оружие. Главный вопрос, что запланировал Пентагон с истребителями F-35? Ответ дает Global Research. Эти истребители стоят на вооружении почти у половины стран-членов НАТО. Они способны нести тактическое ядерное оружие. Цель Пентагона — вооружить эти истребители ядерным оружием и разместить их на американских базах или базах НАТО у границ с Россией, то есть на базах, с которых можно угрожать территории РФ. И главное: речь идет не только о западной части, но обо всей России.

Автор: Иван Штубня (Ivan Štubňa)