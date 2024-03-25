Британское Минобороны отчиталось об обучении группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию F-16 фотографиями с легкомоторными самолётами

Источник изображения: topwar.ru
Министерство обороны Великобритании распространило сообщение о том, что сегодня в Соединённом королевстве официально завершено обучение первой группы украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16. Такие истребители киевскому режиму, напомним, пообещали поставить некоторые страны НАТО, включая Данию и Нидерланды.
Группа украинских лётчиков прошла обучение в Британии с использованием как авиационных тренажёров, имитирующих полёт в кабине истребителя американского производства, так и непосредственно самолётов.
Обучение на тренажёре
Источник изображения: topwar.ru
При этом британское военное ведомство, глава которого г-н Шаппс продолжает призывать страны НАТО нарастить уровень военных расходов (уже до 3 процентов ВВП), публикует фотографии с украинским лётчиками, которые обучаются пилотированию не на F-16 (а их и нет на вооружении RAF), а на поршневых легкомоторных самолётах (варианты «Сириусов» или «Даймондов»).
Источник изображения: topwar.ru
Из сообщения министерства обороны Британии:
Значит ли это, что во Франции они сядут в кабину F-16, пока не ясно.
Судя по фото, обученных лётчиков ВС ВСУ в этой группе как минимум 7 (учебный отряд Interstorm):
Источник изображения: topwar.ru
Напомним, что в прошлом году в администрации Зеленского выражали надежду на то, что истребители F-16 начнут поставляться на Украину в марте 2024 года. Сегодня, напоминаем, 23 марта.