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ТАСС

Австрия выступила против использования доходов от активов РФ для покупки оружия Украине

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, изначально была дискуссия об инвестировании в восстановление Украины

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Доходы от замороженных российских активов могут использоваться для финансирования восстановления Украины, но не в целях закупок оружия и боеприпасов. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы сейчас находимся в процессе обсуждения. Для нас, нейтральных стран, необходимо обеспечить, чтобы деньги, на [выделение] которых мы даем свое согласие, не тратились на оружие и боеприпасы. Изначально была дискуссия об инвестировании в восстановление Украины, поэтому я думаю, что это разумное предложение", - ответил австрийский канцлер на вопрос журналистов о применении доходов от замороженных российских активов.

Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины. Оно будет рассматриваться на саммите Евросоюза. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что это предложение включает использование 90% доходов от замороженных активов для закупки снарядов для Украины. Еще 10% пойдут в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского военно-промышленного комплекса. 

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Страны
Австрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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