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Индийский обозреватель Ашиш Дангвал пишет о том, что американские танки Abrams ещё ни уничтожались так часто, как это происходит в ходе украинского конфликта. Он указывает на то, что за пару недель «в нокаут» были отправлены 4 танка американского производства. При этом приводятся слова российского военнослужащего, который забирался в башню одного из подбитых «Абрамсов» в районе села Бердычи к западу от Авдеевки. Российский разведчик указал на то, что не увидел в этом танке ничего сверхъестественного, добавив, что по целому ряду характеристик российские ОБТ превосходят американские «Абрамсы».

Ашиш Дангвал добавляет, что впервые в истории вооружённых конфликтов американский «Абрамс» был поражён дроном с воздуха. Речь идёт об FPV-дронах, которые активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. Причём после попадания FPV-дрона в верхнюю проекцию танка Abrams он загорелся так, будто был поражён с помощью куда более мощного оружия.

Свои оценки украинских потерь танков «Абрамс» звучат и в США. Там указывается на то, что опыт украинского конфликта диктует производителям американских ОБТ рассмотреть заводской вариант защиты от поражения FPV-дронами. Для этого предлагается создавать «металлические конструкции» в качестве дополнительной защиты (у нас это стало именоваться «противодроновыми мангалами»), а также размещать мобильные станции радиоэлектронного подавления сигнала беспилотника. Но для всего этого нужны и время, и средства.