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ТАСС

Комплексы "Бал" нанесли ракетный удар по "противнику" в море с берега Финского залива

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В мероприятиях боевой подготовки участвовали более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота на тактических учениях отработали нанесение ракетного удара по кораблям "противника" с побережья Финского залива, сообщила пресс-служба флота.

"На учениях с ракетчиками на побережье Финского залива особое внимание было уделено выполнению задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что расчеты "Балов" успешно справились с поставленными задачами.

Экипажи же стартовых батарей ракетных комплексов отработали способы размещения техники на различных позициях, ее развертывание, смену боевого порядка и местоположения после применения оружия, сказали в пресс-службе.

В мероприятиях боевой подготовки расчетов ракетных комплексов "Бал" задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, в числе которой мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. 

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Финляндия
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БФ
Военные учения
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