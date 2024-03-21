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В России оценили последствия появления на Украине новейших ракет из США

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Фото: Cpl Jamie Peters RLC / MOD / Wikimedia
Фото: Cpl Jamie Peters RLC / MOD / Wikimedia.

Корнев: новейшие ракеты для РСЗО из США ER-GMLRS не изменят ситуацию на Украине

Новейшие ракеты Extended Range — Guided Multiple Launch Rocket System (ER-GMLRS) для РСЗО M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) и M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) из США в случае их поставок Киеву не изменят ситуацию на Украине. С такой оценкой последствий возможной отправки перспективных снарядов Киеву в публикации на страницах газеты «Известия» выступил военный эксперт Дмитрий Корнев

Он напомнил, что испытания ER-GMLRS армия Соединенных Штатов провела недавно на полигоне Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико. Максимальная дальность новых высокоточных боеприпасов составляет 150 километров, их серийное производство в США начнется не ранее конца 2024 года. «Ракета создается прежде всего для оснащения ею вооруженных сил США, и поэтому маловероятно, что она будет поставляться на экспорт сразу же после начала производства. Но в дальнейшем, конечно, такое развитие событий возможно», — пишет автор.

Корнев не исключает, что разработчик и производитель ER-GMLRS — военно-промышленная корпорация Lockheed Martin — может испытать перспективное оружие в реальных боевых условиях, в частности, на Украине, у которой имеются комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS. «Технически для таких испытаний необходимо будет переоборудовать одну-две пусковые установки и поставить два-четыре блока с боеприпасами ER-GLMRS и посмотреть, дают ли они ожидаемый эффект и какой ценой», — уверяет автор.

По оценке Корнева, увеличение дальности украинской артиллерии может осложнить российскую логистику, однако у Вооруженных сил России есть средства противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать ER-GMLRS.

Ранее издание Defense News сообщило, что армия США отказалась от самоходной артиллерийской установки (САУ) большой дальности, которую разрабатывали в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
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