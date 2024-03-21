Дальние перспективы: на что способны новые американские ракеты для РСЗО

Даже их возможное появление в зоне СВО не станет серьезным вызовом для российской армии

США работают над развитием своих самых массовых реактивных систем залпового огня калибра 227 мм — M270 MLRS и M142 HIMARS. Один из путей модернизации — их оснащение новой ракетой с двукратно увеличенной дальностью действия — ER-GMLRS. При сохранении тех же габаритов она может поражать цели на расстоянии в 150 км. В том, каковы перспективы новых боеприпасов и могут ли они оказаться в зоне специальной военной операции на Украине, разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

История проекта

На днях на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико в США американская армия выполнила двойной испытательный пуск новой ракеты ER-GMLRS. Универсальные высокоточные боеприпасы GMLRS (от англ. Guided Multiple Launch Rocket System — Управляемая реактивная система залпового огня) предназначены для американских аналогов наших «смерчей» и «ураганов» — систем M270 MLRS и M142 HIMARS.

Эти пусковые установки снаряжаются модульным транспортно-пусковым контейнером (ТПК) на шесть ракет. MLRS несет два ТПК, а HIMARS — один, что в итоге дает установкам общий залп в 12 и шесть выстрелов соответственно. Каждый такой контейнер снаряжается реактивными снарядами разных типов и калибров. Основной и самый массовый калибр — 227 мм. Его имеют как обычные неуправляемые ракеты, так и корректируемые высокоточные GMLRS.

Реактивные системы залпового огня M270 MLRS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

GMLRS оснащены системой коррекции, которая значительно повышает их точность по сравнению с обычными неуправляемыми снарядами. В 1994 году была начата программа создания новой системы наведения, которая была способна обеспечить уникальную по тем временам величину возможного промаха — не более 10 м. При этом изначально перед инженерами компании «Локхид» поставили задачу разработать максимально недорогое и надежное решение, которое позволяло бы выпускать такие изделия массово — десятками тысяч единиц.

В конце 1998 года программа GMLRS вышла на испытания, которые успешно завершились в декабре 2002-го. Позже — в декабре 2004-го — завершились и эксплуатационные армейские испытания, и ракеты пошли в серийное производство. До конца 2023 года в США было произведено в общей сложности 70 тыс. GMLRS, которые сегодня применяются всеми американскими системами залпового огня, а также их европейскими клонами.

На начало 2020-х годов выпущено несколько модификаций высокоточных GMLRS. Самые старые боеприпасы этого типа — кассетные М30 с дальностью стрельбы 65 км, которые содержат 400 осколочно-фугасных суббоеприпасов. Их даже в США признали опасными для применения: часть суббоеприпасов не взрывается и остается в качестве мин замедленного действия, которые могут сдетонировать когда угодно позже при механическом воздействии. В моделях М30А1 и М30А2 суббоеприпасы заменили «безопасными» осколочными элементами и суббоеприпасами нового типа, которые самоуничтожаются после применения.

Фото: ТАСС/Zuma/Cpl. Colton Garrett Источник изображения: iz.ru

Для поражения защищенных объектов создали модификацию М31 с мощной осколочно-фугасной боевой частью и дальностью действия 70 км. Она очень эффективна при применении в городской застройке, при ударах по укрепленным и заглубленным в землю складам и штабам. Боевая часть высокой мощности способна уничтожить крупное здание или, например, командный пункт.

В 2000–2010-е годы конкуренты США стали получать на вооружение боеприпасы подобного класса с дальностью действия до 120 км. Например, у российской армии появилась корректируемая ракета комплекса «Торнадо-С». И в 2018 году за океаном начались работы по созданию снарядов увеличенной дальности в габаритах старой GMLRS. В них используется увеличенный твердотопливный двигатель и обновленная система управления. При сохранении тех же габаритов и эксплуатационных возможностей новая ракета ER-GMLRS (ER — от англ. Extended Range — «увеличенной дальности») стала в два раза дальнобойнее — 150 км (против 70 км у GMLRS).

Новая ракета стала нести чуть меньше взрывчатки, но теоретически это должно компенсироваться более точной системой наведения. Ожидается, что она заменит собой GMLRS в серийном производстве, что позволит одномоментно увеличить зоны поражения реактивных систем сухопутных войск и морской пехоты США до 150 км.

Фото: ТАСС/Zuma Источник изображения: iz.ru

Может ли Киев получить ER-GMLRS

Комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS поставляются на Украину и есть в распоряжении ВСУ. К ним Киев получает (из США и не только) корректируемые ракеты GMLRS. В частности, они входят в последний пакет военной помощи от Пентагона на $300 млн, который был принят на прошлой неделе. Могут ли появиться на Украине ракеты ER-GMLRS и когда?

Представляется, что серийное производство развернется в США только к концу 2024 года или в 2025 году. Ракета создается прежде всего для оснащения ею вооруженных сил США, и поэтому маловероятно, что она будет поставляться на экспорт сразу же после начала производства. Но в дальнейшем, конечно, такое развитие событий возможно.

С учетом того, что США являются сегодня основным поставщиком реактивных систем HIMARS и боеприпасов к ним, у Lockheed Martin может появиться уникальная возможность провести войсковые испытания новых ракет в условиях, приближенных к боевым — на Украине. Технически для таких испытаний необходимо будет переоборудовать одну-две пусковые установки и поставить два-четыре блока с боеприпасами ER-GLMRS и посмотреть, дают ли они ожидаемый эффект и какой ценой. Для американского военно-промышленного комплекса возможность испытать технику в реальном конфликте на вес золота. Могут и воспользоваться.

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Что даст появление такого боеприпаса ВСУ? Сейчас досягаемость ракетами GMLRS комплексов HIMARS из ближнего тыла ВСУ составляет примерно 50 км от линии соприкосновения. Военные склады, штабы, базы обслуживания техники необходимо держать на большем расстоянии, выводя их из-под потенциального вражеского удара. Таким образом, получается, что для пополнения боекомплекта, ремонта и перегруппировки подразделения и службы логистики должны тратить минимум около одного часа на дорогу от передовой до объектов в тылу.

В случае же увеличения дальности действия вражеских ракет в два раза аналогично увеличится глубина расположения потенциально важных наших объектов, а также время в пути для доставки боеприпасов и других грузов. Конечно, это осложнит логистику проведения как оборонительных, так и наступательных операций.

Можно ли сбивать новые ракеты? Конечно. Любую ракету можно сбить, и здесь вопрос скорее наработки опыта поражения конкретных образцов. Да, новое изделие с большой вероятностью будет иметь специфическую траекторию полета с выполнением маневров уклонения. Но энергетические возможности современных зенитных ракет позволяют поражать объекты такого типа.

Возможно, на начальном этапе повысится расход противоракет, но постепенно методика поражения ER-GMLRS будет отработана, и они будут сбиваться нашей ПВО так же, как это сейчас происходит с ракетами GMLRS и ATACMS.

Дмитрий Корнев