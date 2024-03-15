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США отказались от разработки артиллерии большой дальности

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Фото: Staff Sgt. Opal Vaughn / U.S. Army
Фото: Staff Sgt. Opal Vaughn / U.S. Army.

Армия США отказалась от разработки САУ большой дальности ERCA

Армия США отказалась от самоходной артиллерийской установки (САУ) большой дальности, которую разрабатывали в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Об этом сообщает Defense News.

«Мы завершили работу по созданию прототипов [ERCA] прошлой осенью. К сожалению, [это было] недостаточно успешно, чтобы сразу запустить в производство», — сказал начальник отдела закупок американской армии Даг Буш.

Отмечается, что из 24 новых систем, которые военные должны были получить к концу 2023 года, только программа ERCA не достигла готовности. Ранее Буш сообщал, что испытания перспективной САУ показали чрезмерный износ ствола орудия.

В основе перспективной САУ лежит гусеничное шасси самоходной гаубицы M109 со стволом орудия длиной 58 калибров. Всего планировали построить 20 прототипов установки. По словам Буша, теперь армия США будет выбирать новую артиллерийскую систему из существующих образцов.

В октябре стало известно, что компания BAE Systems провела успешные испытания артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC. Боеприпас, выпущенный из опытной САУ ERCA, поразил цель на расстоянии около 110 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
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