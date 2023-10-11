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В США испытали превосходящий ракеты снаряд

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САУ M109A6 Paladin
САУ M109A6 Paladin.
Источник изображения: army.mil

Компания BAE Systems провела успешные испытания артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC. Боеприпас для самоходных артиллерийских установок (САУ) превосходит некоторые ракеты по дальности, пишет Defense One.

Отмечается, что в рамках испытаний выстрел произвела серийная САУ M109 Paladin с длиной ствола 39 калибров. В компании заявили, что снаряд преодолел большее расстояние, чем любой управляемый боеприпас M109 Paladin, но не указали дальность выстрела.

Как пишет издание, во время испытаний в марте XM1155-SC поразил цель на расстоянии около 110 километров, превысив показатели стандартных снарядов калибра 155 миллиметров в три раза. Однако выстрел произвели из прототипа САУ с длиной ствола 58 калибров, которую разрабатывают в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

По словам вице-президента BAE Systems по развитию бизнеса Джима Миллера, в рамках работ над снарядом планируют доказать, что дальность стрельбы стандартных артиллерийских систем можно удвоить без изменения калибра.

Автор предположил, что перспективный снаряд позволяет M109 поражать цели на расстоянии до 96 километров. Дальность стандартного активно-реактивного снаряда M982 Excalibur составляет 40-50 километров, а реактивный снаряд GMLRS может поражать цели на расстоянии до 70 километров.

В августе источник РИА Новости сообщил, что российский управляемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» показывает лучшую точность в зоне проведения спецоперации, чем американский M982 Excalibur.

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Страны
США
Продукция
GMLRS
M109
M982 Excalibur
Краснополь
Компании
BAE Systems
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