Войти
Военное обозрение

The Washington Post: Производство дефицитных 155-мм снарядов на Украине начнется не раньше второй половины 2024 года

358
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Украина практически не производила оружия до начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022 года, но местная оборонная промышленность сейчас переживает бум, пишет американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что украинские заводы выпускают снаряды, военную технику, ракеты и другие виды вооружений, имеющие решающее значение для ведения военных действий. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране производство некоторых видов оружие в прошлом году утроилось.

Среди производимых на Украине вооружений имеются и артиллерийские снаряды, но пока что это боеприпасы советского образца калибра 122-мм и 152-мм.

По данным The Washington Post, украинские оборонные компании также стремятся наладить в стране производство дефицитных 155-мм снарядов стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными партнёрами Киева.

Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но, как пишет газета со ссылкой на чиновника государственной оборонной компании «Укроборонпром», пожелавшего остаться неизвестным, их производство начнется не раньше «второй половины этого года».

Однако украинского производства недостаточно, чтобы восполнить потерю международной поддержки, особенно оружия из США. Но с учетом того, что пакет помощи в размере 60 млрд долларов застопорился в Конгрессе, внутреннее производство является более важным, чем когда-либо, считают авторы американского издания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
NATO
Похожие новости
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
05.12.2012
Суета вокруг БТР
29.08.2012
Не клевещите на «Буцефала»
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
26.05.2011
Вслед за «Корнетами» системы С-300?
23.03.2009
Судьба ракеты
11.11.2008
АРМЕЙСКАЯ РАСПРОДАЖА. Украинская военная промышленность застыла между НАТО и Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС