The Washington Post: Производство дефицитных 155-мм снарядов на Украине начнется не раньше второй половины 2024 года

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Украина практически не производила оружия до начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022 года, но местная оборонная промышленность сейчас переживает бум, пишет американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что украинские заводы выпускают снаряды, военную технику, ракеты и другие виды вооружений, имеющие решающее значение для ведения военных действий. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране производство некоторых видов оружие в прошлом году утроилось.

Среди производимых на Украине вооружений имеются и артиллерийские снаряды, но пока что это боеприпасы советского образца калибра 122-мм и 152-мм.

По данным The Washington Post, украинские оборонные компании также стремятся наладить в стране производство дефицитных 155-мм снарядов стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными партнёрами Киева.

Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но, как пишет газета со ссылкой на чиновника государственной оборонной компании «Укроборонпром», пожелавшего остаться неизвестным, их производство начнется не раньше «второй половины этого года».

Однако украинского производства недостаточно, чтобы восполнить потерю международной поддержки, особенно оружия из США. Но с учетом того, что пакет помощи в размере 60 млрд долларов застопорился в Конгрессе, внутреннее производство является более важным, чем когда-либо, считают авторы американского издания.