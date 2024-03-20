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ТАСС

Мишель заявил, что саммит примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что главная задача - это срочное предоставление военной помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме - приглашении участникам саммита, которое опубликовала его пресс-служба.

"Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью, - написал Мишель. - Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно".

"Формирование [нового европейского] мировоззрения, основанного на стратегической безопасности, потребует серьезных лидерских усилий и четкого осознания угроз безопасности, с которыми мы сталкиваемся, и я верю, что Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) продемонстрирует это", - продолжил он.

Он также призвал "активизировать усилия" по экспроприации доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Согласно плану, который на саммите представит глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, 90% этих денег должны пойти на военные инвестиции в Евросоюзе, а 10% - в бюджет Еврокомиссии, чтобы затем быть направленными на поддержку военного производства на Украине.

"Наша главная задача - это срочное предоставление военной помощи Украине на основании таких инициатив, как чешская (по закупкам снарядов за пределами ЕС - прим. ТАСС), осуществление ускоренных закупок и поставок снарядов на Украину", - подчеркнул он.

"Мы также должны сосредоточиться на эффективном применении и повышении эффективности наших санкций", - написал Мишель.

Ранее Еврокомиссия официально признала, что ЕС не смог выполнить данное Украине обещание поставить 1 млн артиллерийских снарядов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года. Реально поставить удалось чуть более полумиллиона снарядов. В то же время Еврокомиссия объявила, что европейская промышленность в январе вышла на уровень производства 1 млн снарядов в год, потому до конца года Киев "точно получит" миллион снарядов от ЕС.

Другими темами саммита станет работа по удовлетворению части требований европейских фермеров, обсуждение гуманитарной помощи для Газы, а также вопросы финансовой стабильности Евросоюза, включая возвращение к дискуссии о создании новых европейских структур по надзору за рынком капитала в ЕС, разработка которых началась еще во времена кризиса евро 2010-2014 годов, когда угроза дефолта Греции едва не обрушила еврозону. 

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