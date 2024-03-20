Войти
ТАСС

СМИ: На западе и востоке Украины различается отношение к переговорам с РФ

343
0
0
Про-украинский солдат в зоне конфликта на востоке Украины
Про-украинский солдат в зоне конфликта на востоке Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Политолог Руслан Бортник сообщил, что "увеличивается количество сторонников компромисса по той причине, что растет разочарование, уменьшается уровень веры в победу"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отношение населения Украины к возможности переговоров с Россией существенно различается в зависимости от региона. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на опросы и мнения экспертов.

По данным издания, недавние опросы показывают, что сторонников поиска компромисса на востоке страны значительно больше, чем в западных регионах (51% против 42%). Еще больше разница в количестве тех, чьи родственники участвуют в боевых действиях: на западе таковых 76%, на востоке - 57%. Сильно различаются и настроения относительно личного участия - на западе это допускают 46% (не допускают 49%), а на востоке лично готовы воевать только 32% (60% против личного участия). При этом южные районы по степени воинственности ближе к восточным, а центральные, включая Киев, - к западным.

Кроме того, пишет "Страна", опросы показывают, что постепенно увеличивается доля сторонников компромиссного окончания конфликта. При этом разные опросы имеют существенные расхождения в цифрах: в Киевском международном институте социологии насчитали 58% приверженцев боевых действий при любых условиях, в группе "Социс" - только 44,5%. За "заморозку при гарантиях безопасности" высказались 32% и 44,3% соответственно.

По мнению экспертов, у этого процесса есть несколько причин. "На востоке и юге эти настроения растут быстрее. Там один из главных мотивов для людей - чтоб война не пришла в их дом, - цитирует "Страна" одного из социологов, не называя имени. - Кроме того, на увеличение числа выступающих за компромисс и скорейшее окончания войны по всей стране влияет ситуация с мобилизацией и ее ужесточением".

Политолог Руслан Бортник также отмечает, что "увеличивается количество сторонников компромисса по той причине, что растет разочарование, уменьшается уровень веры в победу".

"Во-первых, разницу в отношении к войне определяет дистанция до линии фронта, чем дальше в тыл, тем больше пыла воевать дальше, - говорит другой политолог Владимир Золотарев. - Во-вторых, восток - это промышленные регионы, преимущественно русскоязычные, где официальный мейнстрим воспринимается многими весьма критично (оппозиция к власти с фигой в кармане). Число сторонников компромисса растет по мере нарастания усталости от войны и снижения доверия к тому, что вещает власть". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
25.08.2006
Южная Корея планирует уделить главное внимание разработке ракет-носителей
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
23.08.2006
ОАО "Оборонпром" планирует приобрести контрольный пакет акций украинского ОАО "Мотор Сич"
22.08.2006
Ракета-носитель "Зенит - 3СЛ" успешно вывела на орбиту спутник "КореаСат-5"
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS