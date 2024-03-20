СМИ: На западе и востоке Украины различается отношение к переговорам с РФ

Политолог Руслан Бортник сообщил, что "увеличивается количество сторонников компромисса по той причине, что растет разочарование, уменьшается уровень веры в победу"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отношение населения Украины к возможности переговоров с Россией существенно различается в зависимости от региона. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на опросы и мнения экспертов.

По данным издания, недавние опросы показывают, что сторонников поиска компромисса на востоке страны значительно больше, чем в западных регионах (51% против 42%). Еще больше разница в количестве тех, чьи родственники участвуют в боевых действиях: на западе таковых 76%, на востоке - 57%. Сильно различаются и настроения относительно личного участия - на западе это допускают 46% (не допускают 49%), а на востоке лично готовы воевать только 32% (60% против личного участия). При этом южные районы по степени воинственности ближе к восточным, а центральные, включая Киев, - к западным.

Кроме того, пишет "Страна", опросы показывают, что постепенно увеличивается доля сторонников компромиссного окончания конфликта. При этом разные опросы имеют существенные расхождения в цифрах: в Киевском международном институте социологии насчитали 58% приверженцев боевых действий при любых условиях, в группе "Социс" - только 44,5%. За "заморозку при гарантиях безопасности" высказались 32% и 44,3% соответственно.

По мнению экспертов, у этого процесса есть несколько причин. "На востоке и юге эти настроения растут быстрее. Там один из главных мотивов для людей - чтоб война не пришла в их дом, - цитирует "Страна" одного из социологов, не называя имени. - Кроме того, на увеличение числа выступающих за компромисс и скорейшее окончания войны по всей стране влияет ситуация с мобилизацией и ее ужесточением".

Политолог Руслан Бортник также отмечает, что "увеличивается количество сторонников компромисса по той причине, что растет разочарование, уменьшается уровень веры в победу".

"Во-первых, разницу в отношении к войне определяет дистанция до линии фронта, чем дальше в тыл, тем больше пыла воевать дальше, - говорит другой политолог Владимир Золотарев. - Во-вторых, восток - это промышленные регионы, преимущественно русскоязычные, где официальный мейнстрим воспринимается многими весьма критично (оппозиция к власти с фигой в кармане). Число сторонников компромисса растет по мере нарастания усталости от войны и снижения доверия к тому, что вещает власть".