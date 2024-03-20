National Interest: НАТО поставила Украине старое вооружение, не помогающее ВСУ

НАТО обещала поддерживать Киев в его борьбе против Москвы, однако вместо реальной помощи превратила Украину в свалку мусора, то есть старого западного оружия, пишет The National Interest. По мнению автора статьи, поражение ВСУ уже совсем близко, а Запад лишь оттягивает неизбежное.

Украина — свалка старого западного оружия: НАТО взяла на себя обязательство поддерживать Украину в борьбе с Россией. Однако этот конфликт, как и многие другие, окутан тайнами и ложью. Один из самых устойчивых мифов, которые распространяют западная пресса и лидеры Североатлантического альянса, заключается в том, что военная техника, которую НАТО передает ВСУ, якобы помогают им продолжать сражаться против российской армии. На самом деле большинство оружия, которое Запад отправляет Киеву, — не более чем хлам.

Французская бронетехника непригодна для боевых действий

Французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном является одним из самых ярых сторонников вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Так, Париж предоставил Киеву большое количество легкобронированных танков AMC-10RC. Однако эти танки — старье из 1980-х годов. Последняя серьезная модернизация этих средств была проведена в 2000 году. Французские военные, со своей стороны, начали снимать с вооружения эти устаревшие модели в 2021 году, за год до начала российской спецоперации.

По словам украинцев, эти танки просто непригодны для ведения боевых действий.

Forbes выпустил статью, в которой говорилось, что легкобронированные подразделения были "слишком уязвимыми для лобовых атак". В то время в этих сообщениях не упоминалось, что тогда конфликт носил характер окопной войны. Другими словами, ВСУ требовалось оружие для прорыва российских фронтов. Вместо этого они получили старые легкобронированные французские машины, которые разлетались на куски, как только оказывались на поле боя.

Тем не менее Париж направил Киеву огромное количество допотопных танков в нерабочем состоянии.

Циничный человек может сделать вывод, что это было сделано специально, в рамках глобального заговора, направленного на то, чтобы избавить арсеналы западных стран от устаревших вооружений и заставить правительства этих государств закупать более дорогие и современные системы. Как бы то ни было, помощь Франции на самом деле не была столь уж ценной. Она лишь привела ко многим напрасным жертвам среди солдат ВСУ.

Благословенные танки

В прошлом году, примерно в это же время, между членами НАТО разгорелась бурная дискуссия. С одной стороны, восточноевропейские страны с подачи США и Британии требовали от НАТО предоставить Украине самый современный основной боевой танк (ОБТ) из западного арсенала — немецкий Leopard-2. До этого момента НАТО снабжала Киев кучей антиквариата, который она пытались выдать за передовые системы для борьбы с Москвой. Польша и некоторые другие европейские государства передали Украине большинство своих танков советской эпохи, таких как старые Т-72 и ПТ-91.

Конечно, у русских были такие же машины.

Но, в отличие от украинцев, русские обладали более совершенными системами. Кроме того, они более эффективно противодействовали этим системам. Почти ничего из старого советского хлама, который НАТО передала Киеву, не сыграло большой роли в конфликте на Украине.

Британцы отправили14 отремонтированных танков Challenger-2, которые подлежали списанию. В то же время американцы пообещали подарить Украине тридцать один танк M1 Abrams. На фоне эйфории, царившей в западных столицах, и чувства облегчения, которое, должно быть, испытывали солдаты ВСУ, большинство людей пропустили последующее заявление Пентагона: вместо модернизированных современных Abrams США направят Украине более доступные, но устаревшие модели танка Abrams.

Украинские военные не умели применять предоставленные им бронемашины, однако НАТО была настолько политически заинтересована в конфликте с Россией, что пренебрегла осторожностью. Союзники надавили на Германию, чтобы та отдала ВСУ свои танки Leopard-2.

После долгих уговоров Берлин разрешил передать Киеву свои хваленые танки. Было отправлено около 18 машин. К январю 2024 года Украина потеряла большую часть партии Leopard-2, полученной годом ранее. Более того, появились сообщения о том, что во многих случаях ВСУ не проводят должного технического обслуживания танков, что приводит к возникновению всевозможных технических проблем.

Как сказал мне один американский танкист в отставке: "Мы можем дать украинцам лучшую в мире технику, но они все равно их потеряют, потому что не знают, как правильно их использовать!"

Старые самолеты не помогут Украине

Cуть нового актуального вопроса среди натовцев заключается в необходимости поставки боевых самолетов, чтобы у украинцев действительно был шанс победить огромную российскую армию. В частности, речь идет об F-16. Как раз в этот момент Нидерланды объявили, что отправляют двенадцать истребителей на Украину для "обеспечения дополнительных оборонительных возможностей".

Мы должны поверить, что 12 самолетов переломят ситуацию на фронте?

Более того, это старшее поколение самолетов. Их срок службы подходит к концу. Брошенные на передовую масштабного конфликта с державой, обладающей ядерным оружием, они не приведут Украину к победе.

Для создания и эксплуатации этих систем потребуется обслуживающий персонал и соответствующее оборудование. Уровень подготовки украинских летчиков, которые должны будут управлять этими боевыми самолетами, весьма далек от требуемого. В одном из отчетов говорится, что украинцы смогут летать на этих истребителях только в июле, а на вооружение будет поставлено лишь несколько самолетов за раз. И, опять же, эти F-16 устарели по сравнению с боевыми самолетами пятого поколения, которыми располагает Россия.

Расточительство в чистом виде

Помощь НАТО Украине не принесла реальной пользы. Конфликт развивается не в пользу Киева. Предоставляемая ему техника слишком стара, к тому же ее слишком мало, чтобы что-то изменить. И, наконец, эти системы — в частности, F-16 — требуют столь длительного обучения украинцев, что нет никакой возможности своевременно помочь ВСУ в военных действиях.

Вместо того чтобы призвать Украину к переговорам о мирном урегулировании после успешной обороны Киева почти два года назад, американские и британские лидеры потребовали от киевского правительства продолжать наступление. Боевые действия, похоже, скоро завершатся, и поражение ВСУ уже близко. Запад лишь пытается отсрочить неизбежное, попутно сбрасывая свою старую технику в зону конфликта.

Автор: Брендон Дж. Уэйчерт (Brandon J. Weichert)