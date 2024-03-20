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ТАСС

Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Гендиректор корпорации Антон Алексеев отметил, что будут задействованы вынесенные в космическое пространство криптоключи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Аэрокосмическая корпорация "Новый космос" совместно с НИИ "Спецвузавтоматика" намерена в 2024 году завершить разработку программного обеспечения (ПО), которое позволит провести эксперимент с применением технологии блокчейн в космосе. Об этом ТАСС сообщил гендиректор корпорации Антон Алексеев.

"У нас есть в работе проект, связанный с технологией блокчейн. Это часть для перспективной инициативы, над которой работает команда департамента "Сфера" ГК "Роскосмос" по созданию программного обеспечения в партнерстве с НИИ "Спецвузавтоматика". В результате сможет появиться возможность провести эксперимент на основе технологии блокчейн для совершения операции по передаче информации от одного абонента другому. При этом будут задействованы вынесенные в космическое пространство криптоключи. В рамках этого эксперимента планируется, что транзакция может быть совершена, если говорить фигурально, через космос", - сказал Алексеев.

Собеседник агентства пояснил, что на первом этапе эксперимента на борту Международной космической станции будет использоваться компьютер с разработанным программным обеспечением, который будет осуществлять основные задачи, а затем такое программное обеспечение смогут использовать спутники. Алексеев отметил, что этот проект, который находится в активной работе, по сути, позволит вынести, например, процесс валидации операций Proof-of-Stake сетей - механизма проверки транзакций, проводимых в блокчейн-сети. "Мы рассчитываем, что в этом году разработка программного обеспечения будет завершена", - уточнил он.

По мнению собеседника агентства, новое программное обеспечение может стать основой для большого спектра применений. Например, для сбора и мгновенного обмена информацией миллионов устройств стандарта Интернета вещей. "Такая технология могла бы позволить создавать безопасный реестр данных с различных датчиков, а также это могло быть стать технологией, которая смею предположить могла быть применима для сферы цифровых финансовых активов", - считает Алексеев.

Блокчейны представляют собой особые базы данных, каждый блок в которых связан со всеми другими и не может быть подделан или изменен за счет применения различных криптографических алгоритмов для защиты информации. Первые блокчейны были созданы для обеспечения работы криптовалют, однако впоследствии их применение расширилось, в результате чего они начали использоваться как в коммерческих, так и государственных структурах.

АО "Корпорация по аэрокосмической деятельности "Новый космос" - российская частная корпорация по аэрокосмической деятельности в формате NewSpace, практикующая организацию пула прикладных проектов на стыке процессов цифровой трансформации и продуктового маркетинга для космической индустрии. 

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1 комментарий
№1
20.03.2024 08:14
Ресурсы спутников стало некуда девать?
У Вас мощностей свободных для хранения распределенных реестров как грязи на спутниках развелось?
На западе ребята борются со стоимостью хранения реестров биткоина, а они спутники решили, как дата центры и центры валидации использовать?

Или Россия научилась управлять информацией используя вакуумное пространство?
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