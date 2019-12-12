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ЦАМТО

На площадке Союзмаша обсудили вопросы цифровизации

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Эмблема Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

ЦАМТО, 11 декабря. Стратегию развития информационных технологий и внедрения цифрового производства в ракетно-космической отрасли обсудили на заседании Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.

В мероприятии принял участие генеральный конструктор – заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Коротков.

Переход к цифровой экономике и "Индустрии 4.0" – закономерный и обусловленный требованиями времени процесс, через который проходят сейчас большинство отечественных и зарубежных компаний. Элементы системы промышленного "Интернета вещей", проекты создания цифровых двойников, технологии искусственного интеллекта, блокчейн, новые поколения мобильной связи активно встраиваются в современные производства и повседневную жизнь. Поэтому позитивный опыт цифровизации, который приобретают конкретные предприятия и корпорации, нуждается в масштабировании.

Первый вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенев подчеркнул, что в подобном вопросе важна синхронизация работ Ростеха и Роскосмоса, особенно с учетом того, что научно-технические советы обеих госкорпораций возглавляет один человек – Юрий Коптев.

По мнению первого вице-президента СоюзМаша, у ракетно-космической индустрии России есть огромный потенциал, для эффективной реализации которого необходимо, в первую очередь, решить проблему нехватки научно-технических заделов. Одним из выходов может стать проект Минобрнауки по созданию научно-образовательных центров. Владимир Гутенев уверен, что проект позволит укрепить связь между крупными компаниями и вузами, на площадках которых переместилась в большинстве своем прикладная наука.

Генеральный конструктор – заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Коротков отметил, что за последние десятилетия российская аэрокосмическая отрасль и, авиастроение в том числе, успешно перестроились на работу в "цифре", что помогло сделать качественный рывок в создании нового поколения высокотехнологичной военной и гражданской продукции.

"Сегодня, когда безбумажное проектирование стало нашей повседневной реальностью, для нас особенно важно масштабировать имеющийся опыт в рамках кооперации. Это позволит нам сократить сроки создания конечного продукта, усилить контроль над процессами и сохранить лидирующие позиции по созданию аэрокосмической техники в мире", – почеркнул Сергей Коротков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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