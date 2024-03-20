Глава Движения поддержки флота: сверхмалые подлодки должны бороться с морскими дронами - Интервью ТАСС

В канун отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника корреспондент ТАСС Сергей Бабкин встретился с подводником, главой общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитаном первого ранга Владимиром Мальцевым. Он рассказал о славных флотских традициях моряков-подводников, об отношении к женщинам на корабле, представил свою точку зрения на актуальную проблему борьбы с безэкипажными катерами.

— Владимир Павлович, прежде всего — с отмечаемым 19 марта Днем моряка-подводника! Расскажите о себе — на лодках каких проектов служили, как долго были под водой?

— Служил на разных проектах. Стажировку проходил на 670-м проекте (проект 670 "Скат" — серия из 11 атомных подводных лодок (АПЛ), строившихся в 60–70-е годы — прим. ТАСС) в 1978 году. Первый мой выход в море был в марте. Когда мы вышли в Баренцево море, я был курсантом. Лодка К-308 была из состава 11-й дивизии.

Вышли в море. Оно было штормовое. Тут же прошли определенные процедуры — корабль выполнял боевую задачу. Курсанты были тоже задействованы, например, в снятии девиации — есть такое понятие. Затем всех, кто вышел в первый раз в море (на подводной лодке — прим. ТАСС), вызвали в центральный отсек, где находились командир, его заместитель. Провели ритуал посвящения в подводники — дали выпить из емкости с забортной морской водой с глубины в 200 м.

Затем для привития любви к корабельному железу новоиспеченный подводник должен был поцеловать кувалду. Она была подвешена и раскачивалась. Надо было изловчиться так, чтобы не получить по зубам. У меня получилось — поцеловал кувалду. Затем вручили свидетельство подводника. Тогда День моряка-подводника не праздновали. Впоследствии, когда его начали праздновать — где-то с середины 90-х годов, — я обнаружил, что свидетельство было выписано и вручено мне 19 марта. Я его до сих пор храню, запечатал в "корочку". Это были два листа с подписями командира и его заместителя по политчасти. Таким запомнился мой первый выход в море.

Затем в июле 1978 года пришел служить в Западную Лицу (один из пунктов базирования АПЛ Северного флота — прим. ТАСС). Был распределен на подводную лодку 671-го проекта (шифр "Ерш" — серия АПЛ строительства "Адмиралтейских верфей"). На ней проходил два года службу в должности старшины команды ОСНАЗ (особого назначения, радиоразведка — прим. ТАСС). Специальность была востребованной. Приходилось выходить в море не только на своей, но и на разных подводных лодках. Ходил на учения, ходил на боевую службу.

Одна из самых интересных боевых служб — а их было порядка 10 на подводных лодках и кораблях — мы ходили к восточному побережью США. Самая дальняя точка — Карибское море, Саргассово море, находились в так называемом Бермудском треугольнике. Там произошел интересный случай. Вышли из строя все холодильные установки. Температура в отсеках была плюс 40 градусов, в турбинном отсеке — плюс 60. Ребята-турбинисты, которые несли вахту в три смены (обычно вахта длится четыре часа), — им сделали вахту в один час. То есть один час вахты, затем относительно холодный душ — температура забортной воды даже на глубине 200 м была порядка плюс 18, и это — в октябре. В течение двух недель в таком состоянии официально форма одежды была объявлена в разовом белье: разовые трусы и рубашка. И так — от командира до матроса. Все это время выполнялись ремонтные работы. Возглавлял их старшина команды трюмных. Запомнил на всю жизнь его имя и фамилию: Геннадий Почуев. Он был опытным подводником, прослужившим порядка 10 лет на мичманской должности. Он возглавил ремонтную бригаду, и она сотворила чудо. Через две недели работа "холодильников" была восстановлена. Температура нормализовалась, единственное — пропали все "свежести" из продуктов питания. Ну, у подводников достаточно пищи… (Смеется.) Мы не испытали никакого чувства голода. До базы нам хватило.

Потом поступил в Киевское высшее военно-морское политическое училище. По выпуску был снова направлен на Северный флот. Это было мое желание, поскольку было право выбора как у окончившего училище с отличием.

Сначала попал на надводный корабль, но пробыл на нем недолго, поскольку всегда в душе был подводником. Так оказался в 42-й бригаде в Лиинахамари на дизельной лодке. Сначала была лодка "Буки-9" (Б-9, проект 641, "Фокстрот" по классификации НАТО — прим. ТАСС). Затем попал на лодку "Буки-103", которая уходила на боевую службу. Назначение произошло за две недели до выхода лодки в море. Затем были полгода в море. Затем были другие лодки.

В целом в общей сложности провел под водой и в походах порядка четырех лет. Понятно, что дизельная лодка может находиться под водой примерно 72 часа, а затем она должна всплывать часов на 12 для подзарядки аккумуляторных батарей. На АПЛ все по-другому, на них можно быть на глубине долго. Но, в частности, был поход к Северному полюсу в 1995 году, когда подвсплывали достаточно часто, поскольку отрабатывали всплытие в полынье. Всего тогда было более десятка всплытий. Самой козырной была полынья номер 23 в районе Северного полюса.

Кто говорит, что всплывал в точке Северного полюса — тому не верьте. (Смеется.) Да, мы проходили через географическую точку Северного полюса, но под водой. Нашли полынью. Мы были в нашем секторе Арктики. А в другом была наша стратегическая подводная лодка "Акула", которая выполняла пуск баллистической ракеты. Мы ее работу обеспечивали.

Есть интересный момент. Когда ты приходишь на 85 градусов северной широты, то необходимо перевести компасы в квазикоординаты. Это — определенное искусство. Таких штурманов во всем мире не более сотни, которые это умеют. Под льдами ходили только подводники СССР (России) и США. Никто другой там не отмечался. Возможно, британцы под кромку заходили, но близ Северного полюса не всплывали. Но это делали даже наши дизельные лодки с учетом их ограничений в период Великой Отечественной войны. Такие случаи были и сейчас есть, но в основном это — работа АПЛ.

Даже в 1977 году, когда к Северному полюсу шел ледокол "Арктика", его сопровождала под ним АПЛ. Я точно сказать не могу — по-моему, даже две.

Всплыть атомная подлодка на северах и без полыньи может с использованием определенных способов, в том числе с пуском торпеды, но лед "живой" после подрыва… а может быть ледовая крошка, и ты просто не увидишь полынью. Льды постоянно в движении, и все это быстро затирается.

— Атомные подводные лодки. Что значат они для ВМФ России?

— Многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки — это надежный щит нашей страны. Их задачи разные. Многоцелевые — их называли между собой "истребителями" — решают задачи противодействия субмаринам потенциального противника. Для них главное — борьба с лодками противника: поиск, обнаружение и уничтожение. Их главной целью были и есть стратегические подводные лодки противника. Все понимаем, что если ты нашел "стратега" противника, его уничтожил, то ты свою задачу выполнил. Независимо от того, вернулся ли ты живым или погиб. Если задача выполнена — ты герой.

А у "стратегов" задача другая — находиться в заданном районе [боевого патрулирования], и не быть обнаруженным [до пуска межконтинентальных баллистических ракет], и в назначенное время нанести удар по территориям, базам, ордерам кораблей. Это — их главная задача. Эти задачи обозначают вышестоящие штабы. Схемы принятия решений раскрывать не будем.

— В ряде зарубежных ВМС в состав экипажей подлодок пришли женщины. Пойдем ли мы по такому же пути?

— Однозначно сказать не могу. У нас же есть отдельные катера с женскими экипажами. В прошлом году девушки проявили себя при уничтожении [морских] беспилотников в Севастополе. В принципе, почему бы нет? Например, недавно президент был в училище, где готовят летчиц. Да, у женщин есть определенные преимущества по сравнению с мужчинами. Но создавать экипаж с участием двух-трех женщин и сотни мужчин я не считаю целесообразным. Для женщин необходимо создавать определенные бытовые условия. Если недлительное плавание, то возможно <...>. У гражданских моряков — у них были же в экипажах женщины: буфетчица, кок. Я не беру в пример трансатлантические лайнеры, где в обслуживающем персонале много женщин, а беру, скажем, сухогрузы, танкеры. В какое-то время от их участия в экипажах стали отказываться — были проблемы.

— Будут ли строиться серии субмарин проекта 636.3 для Балтийского и Северного флотов?

— Насколько я обладаю информацией, это в планах есть. В 90-е годы прошлого столетия была мысль отказаться от строительства дизельных подводных лодок, поскольку у АПЛ есть определенные преимущества. Но сегодня, с появлением новых видов вооружений, например крылатых ракет "Калибр", "Оникс", которые способны нести и дизельные подводные лодки, строительство последних целесообразно для защиты, в частности, прибрежной зоны. Они также способны действовать и в океанской зоне.

У них есть одно преимущество: малошумность. Второе преимущество — относительная дешевизна строительства. Для строительства многоцелевой АПЛ требуется в разы больше средств. И время строительства дизельных лодок намного меньше, чем АПЛ. Если отладить производство дизельных лодок и делать их не на одном заводе, как это делается сейчас, их можно производить как горячие пирожки, каждый год по десятку, если в этом возникнет необходимость. Какое-то время этой необходимости не было. Сейчас мы понимаем, что нам надо защищать наши морские рубежи, у нас морская граница самая большая в мире. У дизельных подводных лодок есть присущие только им задачи.

— Как бороться с безэкипажными катерами (БЭК), есть ли рецепт?

— Готового рецепта нет. Надо проводить комплекс мероприятий. Поскольку БЭК делаются главным образом из композитных материалов, их можно обнаружить по тепловому следу, могут использоваться акустические средства обнаружения, необходимы соответствующие скорострельные типы вооружений на бортах кораблей. Мы понимаем, что если в атаке участвуют один, два, три БЭК, то вооружения современных корветов хватает для их поражения. А когда атака идем роем из 10 и более БЭК и несколькими волнами — это проблематично. Поэтому на всех кораблях надо предусматривать дополнительные боевые площадки под крупнокалиберные пулеметы и скорострельные малокалиберные пушки, как это было в период Великой Отечественной войны на кораблях с зенитками. Завершится СВО — их можно будет снять. Еще один вариант — установка дополнительных установок бомбометания, гранатометов. Вернуться к хорошо забытому старому — малокалиберным зенитным пушкам, способным вести огонь по надводным целям.

Корабли гибнут потому, что они действуют в одиночку. В ходе боевых действий корабль не предназначен для действий в одиночку, у каждого корабля свои задачи. В ордере должны быть несколько кораблей, чтобы решать задачи в комплексе. Тогда они будут способны уничтожить и рой БЭК, и два роя.

Необходимо во всех охраняемых зонах выставлять акустические буи с круглосуточной вахтой. Желательно все переходы кораблей осуществлять в дневное время под прикрытием авиации. Необходимо сочетание организационных и технических мер для обеспечения безопасности наших кораблей.

— Есть ли смысл возвращаться к субмаринам-малюткам, которые имелись в составе ВМФ СССР?

— Сверхмалые подводные лодки в составе ВМФ России, на мой взгляд, должны быть. И они у нас на сегодняшний день есть, но их не так много. Это лодки спецназначения. Они могут использоваться в научно-исследовательских целях, в боевых диверсионных целях. Их должно быть немало на каждом флоте. Они должны обладать способностью в том числе противодействовать подводным дронам. Исходя из существующих реалий им необходимо дополнительное вооружение для решения новых задач. На это денег нельзя жалеть, в этом есть большая необходимость.

Есть новые проекты сверхмалых подводных лодок, разработанные в наших КБ. Но их надо реализовывать. Понятно, что эта тема — очень закрытая.

— Какие мероприятия следует ожидать в 2024 году с участием ДПФ?

— 2024 год мы начали уже успешно. Проведенные мероприятия перечислять не буду. Впереди — 120 лет со дня рождения нашего выдающегося флотоводца адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Это будет 24 июля. Мы проведем комплекс мероприятий в связи с этой датой по всей стране.

Впереди, в частности, соревнования по самбо на призы памяти матроса Сергея Преминина, Героя России. В 1986 году в Саргассовом море на борту аварийной АПЛ К-219 он ценой собственной жизни заглушил атомный реактор у восточного побережья США. Звание Героя России было присвоено в 1997 году посмертно.

В этом году отметим 95 лет со дня рождения знаменитого писателя-мариниста, служившего на флоте, — Виктора Викторовича Конецкого. Это удивительный человек, стоявший у истоков ДПФ. Все начиналось с Совета по подготовке к 300-летию российского флота.

Планируем 2–3 сентября отметить победу советского народа над японским милитаризмом в Александровском саду в режиме телемоста с участием представителей всех мест базирования ВМФ России.

— Как ДПФ помогает участникам СВО?

— Наши региональные организации и центральный аппарат активно участвуют в этой работе. Приморское отделение, например, помогает морпехам ТОФ. Центральный совет и правление находятся на прямой связи с капитаном В., бывшим морпехом (бывших не бывает), возглавившим в 2022 году батальон мобилизованных воинов, формировавшийся в Костроме. Оказывается вся необходимая помощь. Наши представители регулярно бывают в зоне СВО. В ДНР мы создали региональное отделение ДПФ с дислокацией в Мариуполе. Оно работает очень активно. В прошлом году оказывали помощь севастопольскому госпиталю.

— Товарищ капитан первого ранга, как вас представлять, в запасе или в отставке?

— Всегда в запасе!