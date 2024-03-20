Сенатор заявил, что США хотят помощью Киеву сделать к 2025 году Крым досягаемым для ВСУ

При этом о резком изменении положения дел на поле боя речи не идет, отметил демократ Джек Рид

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что продолжение оказания военной помощи Киеву даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма. С таким заявлением выступил в понедельник председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид (демократ, от штата Род-Айленд).

Он утверждал, что в случае одобрения в его стране законопроекта о дополнительном финансировании и возобновлении военной поддержки Украина в текущем году получит возможность "медленно оттеснять" российские подразделения. При этом о резком изменении положения дел на поле боя речи не идет, считает законодатель.

"В следующем, 2025 году должна [начаться] новая наступательная операция, по итогам которой они (украинские военные - прим. ТАСС) оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму", - изложил свою версию Рид на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. По его словам, это якобы может "затруднить положение" ВС РФ и "вынудить [российское руководство] сесть за стол" переговоров.

Сенатор признал, что налицо нехватка у украинских военных "боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов". "Они продолжают сражаться, но нам следует немедленно пополнить их запасы. Мы должны одобрить [запрос на] дополнительное финансирование, должны буквально передать им оружие, артиллерию, боеприпасы, чтобы они могли делать свою работу", - сказал Рид. При этом он допустил, что в случае, если законопроект о выделении дополнительного финансирования не будет одобрен, США могут прибегнуть к процедуре выделения Украине займов.

Законодатель подчеркнул, что "наибольшая часть средств", предусмотренных упомянутым документом, предназначена для "американских компаний, производящих американскую технику для вооруженных сил" США. Речь идет о "новейшей технике на замену той, что была передана Украине". "Если мы не одобрим законопроект о дополнительном финансировании, это создаст проблемы не только для наших вооруженных сил, но и для нашего военно-промышленного комплекса", - отметил Рид.

Вашингтонская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по этому законопроекту.