В Жуковском на опытном МС-21 тестируется работа обновлённого ПО системы FADEC двигателя ПД-14

Опытный самолёт МС-21 б/н 73051 12 и 14 марта выполнял полёты на определение высотно-скоростных характеристик двигателей ПД-14 после обновления программного обеспечения системы управления двигателем.

12 марта самолёт находился в воздухе 5 часов 16 минут, полёт проходил на высотах от 9750 до 12200 метров, эшелоны FL350-FL400. 14 марта этот же борт продолжил тестирование ПО на высотах не более 3000 метров, продолжительность полёта составила более трёх часов.

Как рассказали сайту «Авиация России» в Лётно-исследовательском институте им. М. Громова в Жуковском, в полётах 12 и 14 марта производилась оценка тяги двигателей ПД-14 на разных скоростях и высотах после установки нового ПО в электронные регуляторы (FADEC). «Первый полёт проходил на больших высотах, во втором оценивались избытки тяги у земли: выполнялись разгоны и торможения в разных конфигурациях при взлёте с максимальной массой», – пояснил наш собеседник.

12 марта 2024 года. Полёт борта 73051. Источник: aviation21.ru

На наземном стенде в Москве также проверялась работа новой версии САУ. «Тесты прошли в целом положительно. В этом месяце планируем начать проверку новых алгоритмов в полёте», – добавил он.