Войти
Авиация России

В Жуковском на опытном МС-21 тестируется работа обновлённого ПО системы FADEC двигателя ПД-14

289
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: ПАО «Яковлев»

Опытный самолёт МС-21 б/н 73051 12 и 14 марта выполнял полёты на определение высотно-скоростных характеристик двигателей ПД-14 после обновления программного обеспечения системы управления двигателем.

12 марта самолёт находился в воздухе 5 часов 16 минут, полёт проходил на высотах от 9750 до 12200 метров, эшелоны FL350-FL400. 14 марта этот же борт продолжил тестирование ПО на высотах не более 3000 метров, продолжительность полёта составила более трёх часов.

Как рассказали сайту «Авиация России» в Лётно-исследовательском институте им. М. Громова в Жуковском, в полётах 12 и 14 марта производилась оценка тяги двигателей ПД-14 на разных скоростях и высотах после установки нового ПО в электронные регуляторы (FADEC). «Первый полёт проходил на больших высотах, во втором оценивались избытки тяги у земли: выполнялись разгоны и торможения в разных конфигурациях при взлёте с максимальной массой», – пояснил наш собеседник.


12 марта 2024 года. Полёт борта 73051.
Источник: aviation21.ru

На наземном стенде в Москве также проверялась работа новой версии САУ. «Тесты прошли в целом положительно. В этом месяце планируем начать проверку новых алгоритмов в полёте», – добавил он.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Проекты
МС-21
Похожие новости
28.09.2009
Нам предстоит доказать состоятельность своего двигателя
27.08.2009
Пермский моторный завод: итоги МАКС-2009
21.08.2009
"Авиадвигатель" презентовал на МАКС-2009 перспективный проект "Семейство авиационных двигателей нового поколения для ближне- и среднемагистральных самолетов"
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
20.08.2009
Презентация перспективного проекта "Семейство авиационных двигателей нового поколения для ближне-средних магистральных самолетов"
08.05.2009
Самолет МС-21 получит единый двигатель для всех модификаций
27.01.2009
Двигатель ПД-14 установят на ряде перспективных российских самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения