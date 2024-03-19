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В США рассказали о «злобном» истребителе из России

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Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

TNI: по своим характеристикам российский истребитель Су-35 — злобная птица

По своим тактико-техническим характеристикам российский истребитель Су-35 поколения 4++ является «злобной птицей». Об этом на страницах американского журнала The National Interest (TNI) рассказывает обозреватель Брэндон Вейхерт.

«На бумаге Су-35, безусловно, злобная птица», — пишет автор.

Обозреватель напоминает, что российский самолет сочетает характеристики четвертого и пятого поколений. Отличительными особенностями истребителя обозреватель называет его многофункциональность, способность поражать цели на больших расстояниях и радар «Ирбис-Э».

Вейхерт отмечает, что всего Су-35 способен переносить до восьми тонн вооружений, в том числе гиперзвуковые ракеты. «Боевой самолет может развивать максимальную скорость 2,5 числа Маха и иметь дальность полета 3600 километров», — говорится в публикации.

В январе в публикации The National Interest утверждалось, что в современных российских истребителях Су-30 и Су-35 используют технологии, которые отрабатывали на экспериментальном самолете Су-37.

В декабре 2023 года в публикации журнала говорилось, что российский истребитель Су-35С зарекомендовал себя в качестве конкурента современных боевых самолетов США.

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