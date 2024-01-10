В США рассказали о наследии российского истребителя Су-37

В современных российских истребителях Су-30 и Су-35 используют технологии, которые отрабатывали на экспериментальном самолете Су-37. О наследии самолета рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI).

Самолет, построенный на базе Су-27М, отличался наличием двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, которые обеспечивали высокую маневренность Су-37. Самолет мог совершать разворот с минимальным радиусом и выполнять маневры, связанные с выходом на минимальные скорости и сверхбольшие углы атаки.

При этом Су-37 мог нести до восьми тонн боевой нагрузки на 12 точках подвески вооружения. Помимо бомб и ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», Су-37 мог нести контейнеры с разведывательной аппаратурой и системами радиоэлектронной борьбы.

Издание отмечает, что Су-37 демонстрировали на различных выставках, но на экспорт его не поставляли. В начале 2000-х программу разработки Су-37 закрыли. «Тем не менее позже компания "Сухой" представила несколько модернизаций Су-27, в частности Су-30МКИ и Су-35БМ, и в каждой из них использовались технологии, разработанные для Су-37, включая двигатели с изменяемым вектором тяги, улучшенные радиолокационные системы и авионику», — пишет NI.

В декабре бывший высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете The Washington Post, что истребители МиГ-29, которые используют Воздушные силы ВСУ, не могут догнать и первыми обнаружить Су-35С поколения 4++ Воздушно-космических сил России.