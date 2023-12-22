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В США назвали Су-35 «способным противником» американского F-35

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Истребитель Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине, март 2023 года. Самолёт вооружен ракетами класса "воздух-воздух" Р-73М малой дальности, Р-77-1 средней дальности и Р-37М большой дальности, а также противорадиолокационной ракет
Истребитель Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине, март 2023 года. Самолёт вооружен ракетами класса "воздух-воздух" Р-73М малой дальности, Р-77-1 средней дальности и Р-37М большой дальности, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Российский истребитель Су-35С зарекомендовал себя в качестве конкурента современных боевых самолетов США. Преимущества истребителя назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Обозначенный НАТО как "Flanker-E", этот истребитель поколения 4++ зарекомендовал себя как очень способный противник для современных самолетов США, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-35 Lightning II», — пишет издание.

Отмечается, что российский самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, позволяющие развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Это соответствует требованиям к истребителям пятого поколения. Также двигатели получили управляемый вектор тяги, который делает Су-35С очень маневренным.

Автор подчеркнул, что Су-35С может нести «огромное количество вооружения» на двенадцати точках подвески. В арсенал самолета входит пушка, бомбы, а также ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее в декабре издание Military Watch Magazine отмечало, что Су-35С эффективно подавляет средства противовоздушной обороны Украины в ходе специальной военной операции.

В том же месяце газета The Washington Post со ссылкой на бывшего украинского чиновника писала, что используемые Киевом истребители не могут догнать и первыми обнаружить российские Су-35С.

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