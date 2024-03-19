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ТАСС

Сенатор США обвинил американские ВПК в стремлении извлечь выгоду из украинского конфликта

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Берни Сандерс
Берни Сандерс.
Источник изображения: www.pravda.ru

Берни Сандерс отметил, что корпорация RTX с 1991 года в семь раз повысила цены на переносные зенитные ракетные комплексы Stinger

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американские военно-промышленные компании рассматривают конфликт на Украине преимущественно как возможность обогатиться. Такое мнение выразил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в статье для журнала Foreign Affairs.

"Многие оборонные подрядчики рассматривают [конфликт на Украине] прежде всего как способ набить свои карманы", - написал сенатор. Он также отметил, что корпорация RTX (ранее Raytheon Technologies) с 1991 года в семь раз повысила цены на переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Замена каждого такого комплекса, отправленного на Украину, обходится США в $400 тыс., что, по мнению законодателя, "возмутительно".

"Это даже отдаленно нельзя объяснить инфляцией, ростом цен или улучшением качества", - пояснил Сандерс. По его мнению, из-за желания подрядчиков нарастить свои доходы Украина получает "все меньше вооружений".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Raytheon
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