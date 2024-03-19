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Военное обозрение

Французская газета: ВС России реализуют тактику «тысячи уколов», нанося удары по всей линии фронта

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия применяет тактику "тысячи уколов", атакуя на различных направлениях и участках линии боевого соприкосновения. Как пишет Le Figaro, это позволяет ВС России растягивать силы ВСУ и уничтожать их.

По данным французской газеты, российская армия перешла к тактике многочисленных "укусов" или "уколов". Она, как опытный фехтовальщик прощупывает оборону ВСУ, нанося небольшие удары на различных участках, иногда одновременно. На это сил и средств у командования российской группировки вполне хватает, в отличие от командования ВСУ. Такие удары позволяют россиянам добиться небольших успехов, да еще и истощить украинскую армию.

По мнению западных экспертов, сейчас Россия не стремится переходить к наступлению, все ее наступательные операции носят локальный характер и преследуют тактические цели. При этом не исключается, что уже в конце весны - начале лета ситуация поменяется кардинальным образом и последует прорыв на одном из участков. Все идет к тому, что в этом конфликте должен случиться переломный момент, и если Запад не начнет вливать в Киеве средства, то это может стать началом конца режима Зеленского.

Между тем, украинские ресурсы отмечают, что еще в начале этого года британская разведка предупреждала офис Зеленского, что Россия прейдет к новой тактике "тысячи уколов", но на Банковой этому не поверили. На данный момент Киев продолжает готовиться к новому контрнаступлению, руководствуясь какими-то собственными соображениями. По-видимому, из Киева ситуация на фронте кажется не такой сложной, как является на самом деле.

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Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
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