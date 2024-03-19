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Военное обозрение

США увеличивают производство истребителей F-35, но разрыв с Китаем в количестве самолётов будет нарастать

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США озадачились вопросом увеличения производства истребителей пятого поколения F-35. Но в гонке с Китаем Вашингтон пока явно проигрывает. Об этом пишет издание The Asia Times.

Ранее издание The Warzone сообщало, что решение о наращивании производства новейших самолетов было принято более чем на четыре года позже, чем планировалось прежде. Уже произведены 1000 самолетов F-35 для ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты США и иностранных заказчиков.

Однако произведенные самолеты не вводятся в эксплуатацию из-за задержек с разработкой и созданием конфигурации Tech Refresh-3 (TR-3), которая находится в основе перспективных возможностей истребителей. В числе этих возможностей – расширенные вычислительные мощности, улучшенная система охлаждения, новая система наведения и так далее.

Источник изображения: topwar.ru

Истребитель КНР J-20

С другой стороны, основной оппонент США – Китай – вероятно, отстает в гонке возможностей передовых истребителей-невидимок. Однако он активно реализует программу истребителей пятого поколения, флагманом которых является самолет J-20.

Ранее издание Asia Times писало о том, что Пекин планирует обогнать Вашингтон в производстве истребителей пятого поколения. Количество самолетов J-20 уже в текущем году превысит количество американских F-22, утверждает издание. США остановили производство F-22 еще в 2011 году. К этому времени было построено лишь 187 таких самолетов. Китай сейчас имеет до 200 истребителей J-20.

Хотя у США к апрелю 2022 года было 450 истребителей F-35, но производство самолетов J-20 в Китае активно набирает обороты. Создается ситуация, при которой Китай в конечном итоге будет располагать куда большим количеством истребителей, и это создаст для США серьезные проблемы в случае прямого конфликта.

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Страны
Китай
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
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