Войти
ТАСС

Антонов: РФ считает, что США, по сути, напрямую участвуют в конфликте на Украине

226
0
0
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Вашингтон фактически отказался от ограничений на поставку оружия Киеву, подчеркнул посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Россия исходит из того, что США, поставляя Украине американские вооружения, по существу напрямую участвуют в конфликте. Об этом в воскресенье заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вопросы поставок американских вооружений на восток Украины <...> находятся в центре каждого моего контакта с американцами. Будь то в Белом доме или в Госдепе, - отметил дипломат, комментируя использование украинскими военными американских БМП Bradley при попытке прорвать границу с Россией, в том числе в Белгородской области. - При этом, наши позиции принципиально различаются. Если мы говорим о том, что поставка такого оружия по существу означает прямое участие американцев в военном конфликте, то американцы уходят от этого и говорят о том, что они борются за демократию и не более того".

"При этом, в Белом доме мне говорили, что они не поощряют использование американского оружия дальнобойного. Это особенно в отношении ракет сказали. На что реакция моя была простая: "Вы что, в это верите? И в чем эти гарантии?" Мы так <...> им говорим. Но серьезного ответа на такого рода вопросы - этого не было", - добавил Антонов. "Исходим из того, что американцы напрямую участвуют в конфликте", - подчеркнул он.

"Если раньше американцы очень осторожно поставляли [Киеву] легкое стрелковое оружие, при этом каждый раз, у нас такое ощущение, проверяли некие красные линии - как мы, смиримся с такими поставками или нет, - то сегодня ни о чем подобном речь не идет", - отметил российский дипломат.

"Речь идет о поставке дальнобойных систем, которые бьют по российским городам, по мирным площадям, где не находится военная техника, а находятся простые граждане. Поэтому никаких ограничений теперь у американцев, по сути дела, нет", - подчеркнул Антонов.

"Я неоднократно поднимал вопрос и в Белом доме, и в Госдепе", - подтвердил посол.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, с 12 по 15 марта на купянском направлении были отбиты все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области. При этом было уничтожено более 550 украинских военных, 16 танков, 19 бронемашин, включая 11 американских БМП Bradley. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
13.06.2013
Китай готов к большой войне
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
14.09.2011
Что ожидает БМП в XXI веке?
01.08.2011
Требуется БМП XXI века
10.03.2011
Бронемашины для локальных войн
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения