Антонов: РФ считает, что США, по сути, напрямую участвуют в конфликте на Украине

Вашингтон фактически отказался от ограничений на поставку оружия Киеву, подчеркнул посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Россия исходит из того, что США, поставляя Украине американские вооружения, по существу напрямую участвуют в конфликте. Об этом в воскресенье заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вопросы поставок американских вооружений на восток Украины <...> находятся в центре каждого моего контакта с американцами. Будь то в Белом доме или в Госдепе, - отметил дипломат, комментируя использование украинскими военными американских БМП Bradley при попытке прорвать границу с Россией, в том числе в Белгородской области. - При этом, наши позиции принципиально различаются. Если мы говорим о том, что поставка такого оружия по существу означает прямое участие американцев в военном конфликте, то американцы уходят от этого и говорят о том, что они борются за демократию и не более того".

"При этом, в Белом доме мне говорили, что они не поощряют использование американского оружия дальнобойного. Это особенно в отношении ракет сказали. На что реакция моя была простая: "Вы что, в это верите? И в чем эти гарантии?" Мы так <...> им говорим. Но серьезного ответа на такого рода вопросы - этого не было", - добавил Антонов. "Исходим из того, что американцы напрямую участвуют в конфликте", - подчеркнул он.

"Если раньше американцы очень осторожно поставляли [Киеву] легкое стрелковое оружие, при этом каждый раз, у нас такое ощущение, проверяли некие красные линии - как мы, смиримся с такими поставками или нет, - то сегодня ни о чем подобном речь не идет", - отметил российский дипломат.

"Речь идет о поставке дальнобойных систем, которые бьют по российским городам, по мирным площадям, где не находится военная техника, а находятся простые граждане. Поэтому никаких ограничений теперь у американцев, по сути дела, нет", - подчеркнул Антонов.

"Я неоднократно поднимал вопрос и в Белом доме, и в Госдепе", - подтвердил посол.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, с 12 по 15 марта на купянском направлении были отбиты все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области. При этом было уничтожено более 550 украинских военных, 16 танков, 19 бронемашин, включая 11 американских БМП Bradley.