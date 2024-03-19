Беда со спутниками: польские военные ничего не видят и вечно опаздывают (Onet.pl, Польша)

Onet: спутниковая система наблюдения Польши не готова к вооруженному конфликту

Конфликт на Украине доказал, что спутниковое наблюдение является одним из главных условий для успешного ведения боевых действий, пишет Onet. Министерство обороны Польшу утверждает, что это направление является для него приоритетом. На самом деле ситуация выглядит совсем иначе.

Летом 2023 года польские службы получают сообщение о подозрительных передвижениях белорусских войск всего в нескольких километрах от польской границы, к югу от города Брест. Источником информации являются, скорее всего, американцы. Они сообщают нам о необычной для этого района концентрации войск и техники. Информация довольно тревожная, поэтому она передается на самые высокие этажи власти.

В это время польская армия использует фотографии с итальянских и французских спутников, но по каким-то причинам соответствующие службы не видят, что делают белорусы.

После нескольких часов лихорадочных движений польские официальные лица звонят одному человеку с просьбой о помощи. Все происходит неформально, без официальных поручений и подтверждений. Через несколько часов мужчина предоставляет чиновникам точные спутниковые снимки указанного района.

На них видно множество военных и техники. Однако дальнейший анализ фотографий показывает, что белорусы не готовятся к каким-либо вооруженным действиям, а лишь копают укрепления. "Либо у них действительно возникла потребность окопаться, либо они просто хотели проверить, как мы будем реагировать. Вот только мы не могли никак среагировать, потому что долгие часы не имели ни малейшего представления о том, что вообще происходит", — говорит нам человек, знакомый с неявными обстоятельствами этой истории.

Через некоторое время белорусские солдаты уезжают. Польская сторона вздохнула с облегчением. На самом деле полякам в тот день очень повезло. Это был один из тех редких дней в году, когда спутники компании человека, который им помог, не были задействованы ее клиентами на других участках. А если бы были, то эти спутники перенаправили бы в другие районы. На этот раз получилось.

"Но сколько раз еще нам будет везти?", — задает риторический вопрос наш собеседник. "Как долго мы еще будем выступать в роли вечно опаздывающих слепцов, не видящих, что происходит непосредственно у нашей границы в условиях продолжающегося военного конфликта? Сколько раз мы будем вежливо просить поделиться с нами фотографиями у тех, кто вообще-то не обязан их нам давать? Как долго безопасность государства будет зависеть от личных контактов, когда польские власти до сих пор не могут решить этот вопрос?"

Другой эксперт в данной сфере добавляет: "Подобная практика была и раньше. Еще до начала российской спецоперации на Украине Вооруженные силы Польши получали оптические изображения высокого разрешения от одного из американских поставщиков совершенно неофициальным путем. Этот поставщик просто оказывал нам услугу".

Мы спросили об инциденте под Брестом Министерство национальной обороны РП и получили ответ, что информация, касающаяся "текущей разведывательной деятельности Вооруженных сил Польши, в том числе в зоне их оперативного интереса, является секретной и не может быть достоянием общественности". При этом ведомство добавляет, что снимки компании, о которой мы спрашиваем, не использовались, поскольку военные не имеют с ней соответствующего "соглашения".

Наши источники в доказательство правдивости этой истории показывают нам фотографии изображенных тогда территорий (по соображениям безопасности мы не можем их опубликовать). Они добавляют, что это был не первый случай такой услуги, оказываемой нам вне официальной системы.

Почему Польша не видела того, что происходило под Брестом

Почему же в тот летний день польские службы не могли наблюдать за передвижением белорусских войск прямо у нашей границы?

В поисках ответа на этот вопрос мы связываемся по телефону с генералом Марчином Гуркой (Marcin Górkа). Он является главой Департамента инноваций Министерства национальной обороны, уполномоченным Министерства обороны по космосу, а также человеком, который в течение многих лет отвечает за польские спутники.

Генерал Гурка заявляет, что о событиях под Брестом ему ничего не известно. Все сорок минут нашего разговора он убеждает нас в том, что "в действующих в настоящее время контрактах у нас имеются положения, которые гарантируют нам наивысший приоритет, VIP-статус и получение всего того, что мы захотим".

Однако он добавляет: "Естественно, это не исключает таких ситуаций, когда в виду орбитальной механики сразу получить изображение не получится. То есть спутник уже пролетел над объектом, который мы хотели снять, и приходится ждать следующего прохождения, которое состоится только на следующий день".

"Но если у нас действительно все так хорошо, как говорит господин генерал, то почему за изображением территории нам приходится обращаться в частные компании? Почему мы должны ждать фотографии целый день? Будут ли русские ждать?", — спрашивает человек, знающий подробности инцидента под Брестом.

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понимать, какие спутниковые возможности у Польши есть, а каких нет. Этот вопрос можно разделить на четыре части.

1. Высококачественные оптические спутники. В конце декабря 2022 года Агентство по вооружению РП подписало с французской компанией Airbus контракт на поставку спутников наблюдения для польских Вооруженных сил. Стоимость контакта составляет 575 миллионов евро. За эти деньги Польша получит два спутника, которые с высоты 600 км будут делать снимки с чрезвычайно высоким разрешением с точностью до 30 см. Соглашение дает военным полный контроль над спутниками.

Однако с покупкой связаны и некоторые проблемы. Во-первых, "польские" спутники Airbus должны быть запущены к 2027 году. До этого времени у Вооруженных сил есть доступ к ресурсам, функционирующим в зоне работы спутников Airbus, однако в соглашении не говорится, на каких условиях этот доступ предоставляется. Эти же спутники также выполняют задачи для других стран, поэтому неизвестно, могут ли и насколько польские военные ставить спутнику задачи, например, поручать ему в первую очередь делать снимки интересующих нас территорий.

В условиях военной угрозы это очень серьезный вопрос. Поэтому мы спрашиваем у Министерства обороны, может ли Польша использовать эти спутники по своему усмотрению. На это нам отвечают, что технические детали соглашения с Airbus являются "коммерческой тайной" и "подпадают под положение о секретности". Тем не менее, Министерство обороны сообщает, что "Вооруженные силы Республики Польша могут ставить этим спутникам конкретные задачи в соответствии с конкретными потребностями".

"Это означает, что свободно распоряжаться спутниками мы не можем. Нам разрешено ставить им задачи только в рамках потребностей, согласованных в контракте с Airbus", — объясняет нам человек, разбирающийся в теме.

Вторая проблема заключается в том, что приобретенные Польшей объекты Airbus являются оптическими спутниками. Это означает, что они "видят" Землю только днем и в безоблачную погоду. На нашей широте облака закрывают небо 68% дней в году, в это время оптические спутники ничего не видят.

Есть и третья проблема, которая заключается в том, что Польша должна получить два таких спутника. Спутник облетает Землю за 97 минут, поэтому чтобы сфотографировать какое-то место, иногда приходится ждать от 24 до 36 часов. Чтобы быстро сделать снимок конкретного участка, например, под Брестом, необходимо иметь больше спутников. Эту проблему должен решить второй элемент польской системы…

2. Созвездие оптических микросателлитов MikroGlob. Этот проект предполагает пополнение польского "флота" оптических спутников еще четырьмя микроспутниками, то есть спутниками небольшого размера. С этим проектом тоже есть проблемы.

Во-первых, спутники являются оптическими и поэтому исключают наблюдения ночью и в пасмурные дни.

Во-вторых, даже дополнительные четыре спутника — это все еще недостаточно для того, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на такие события, как произошедшие под Брестом.

В-третьих, эта система все еще находится на стадии планирования. Готовых спутников на орбите пока нет, поэтому неясно, как и будут ли они работать. Это еще одна часть пазла, которая показывает, насколько возможности Польши не соответствуют требованиям момента, связанным с вооруженным конфликтом за нашими границами.

3. Радиолокационные спутники COSMO-SkyMed. Для наблюдения в ночное время и в пасмурные дни необходимы радиолокационные спутники. Как следует из названия, они отображают землю с помощью радаров, поэтому "видят" независимо от условий освещения и атмосферы, то есть и ночью, и в пасмурные дни. Радары "видят" даже объекты, скрытые под листьями деревьев, что имеет большое значение во время войны, когда значительное количество техники маскируется именно таким образом.

В течение примерно 10 лет Польша пользовалась шестью итальянскими радиолокационными спутниками COSMO-SkyMed очень высокого качества. Однако и здесь возникают проблемы.

Во-первых, срок эксплуатации четырех из этих спутников приближаются к концу. Один из них, скорее всего, уже не работает.

Во-вторых, снова возвращается вопрос о приоритете Польши в постановке спутникам задач. По этому поводу Минобороны отвечает то же самое: детали соглашения с Италией являются "секретной информацией", а "Вооруженные силы Польши имеют возможность ставить задачи в случае такой необходимости".

Третья проблема — количество. Польша использует пять или шесть итальянских радиолокационных спутников, и этого недостаточно для быстрого реагирования.

Чтобы получить быстрое изображение интересующей нас местности, как, например, прошлым летом под Брестом, лучше всего иметь большое количество радиолокационных спутников. И это подводит нас к ключевому, четвертому элементу польских спутниковых возможностей…

4. Созвездие микросателлитов SAR.Микросателлиты SAR (Synthetic Aperture Radar – ред.) предназначены не только для доставки изображения независимо от времени суток и погодных условий.

Интересно, что офис ведущего глобального производителя таких радаров находится всего в 600 метрах от Министерства национальной обороны. Речь идет о финско-польской компании Iceye, которая в настоящее время имеет на орбите 34 спутника. Три последних запустили лишь 4 марта. Благодаря такому большому количеству спутников один из них достигает любого объекта на Земле за минуты, а не часы.

Это не единственная компания на рынке. Несколько меньшее количество радиолокационных спутников имеют на орбитах американские компании Capella Space и Umbra.

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала операцию на Украине, украинская сторона получила радиолокационные изображения от Iceye и благодаря им могла наносить точные удары по позициям россиян. Украинцы в течение полугода приобрели у финско-польской компании собственный спутник с возможностью доступа к фотографиям остальных устройств созвездия.

Почему польская армия не имеет подобных возможностей, хотя на рынке уже много лет доступны финские, польские и американские микросателлиты, которые в десять раз дешевле, чем большие оптические спутники Airbus?

Судя по всему, несмотря на военную угрозу, польское Министерство обороны не спешит решать проблему. Только в октябре 2022 года, после более чем семи месяцев военных действий на российско-украинском фронте, Министерство обороны начало исследование рынка. Представитель агентства вооружений, которое занимается закупками, подполковник Гжегож Поляк (Grzegorz Polak), ответил нам, что в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование такой покупки, а "подписание контракта предполагается не ранее второй половины 2024 года".

"В условиях нашей медлительности “не ранее второй половины 2024 года” вполне может означать 2025, 2026 год и так далее", — говорит нам человек, ориентирующийся в вопросе.

О причинах этой медлительности мы спрашиваем генерала Гурку. "Процесс идет", — отвечает он. "Мы завершаем оптическую часть и находимся в процессе реализации радиолокационной части. Этим занимается одна и та же команда специалистов. В ходе реализации процедуры пришли дополнительные запросы от Оперативного командования видов Вооруженных сил, что привело в действие еще один процесс принятия решений. Метод выполнения задачи был изменен, и в результате некоторые действия пришлось повторить, что сказалось на времени выполнения всей процедуры", — сообщил генерал.

"Украинцы в условиях военного конфликта и организационного хаоса решили вопрос за полгода, у нас в мирное время “процессы принятия решений” и “очередные запросы”", — не скрывает своего раздражения наш собеседник, знакомый с ситуацией. "Эта медлительность отчасти объясняется тем, что польские власти убеждены, что, если что-то случится, нам помогут американцы. Последние события в НАТО указывают на то, что это сомнительно.

Почему польская проблема серьезнее Бреста

События лета 2023 года — это уже не первый раз, когда белорусы совершали подозрительные движения у польской границы. Многое происходит и в российской Калининградской области, которая граничит с Польшей на севере. Журналисты портала Onet видели спутниковые снимки, на которых видно, что только в последние месяцы разного рода спутники наблюдали на этой территории движения ракетных комплексов "Искандер", а также систем противовоздушной обороны С-300 и С-400. В таких случаях важна быстрая реакция спутника, так как "Искандер" приводится в полную боевую готовность в течение минут, а не часов.

Мы также видели фотографии, которые свидетельствуют о том, что в настоящее время ведется спутниковое наблюдение многих мест на территории Калининградской области и Белоруссии. Это, как правило, авиабазы, полигоны и порты, где наблюдается большая активность российских и белорусских войск, а также места дислокации так называемых "вагнеровцев". Некоторые из этих мест находятся рядом с Польшей. Например, ведется постоянное наблюдение расположенного всего в 2,5 км от границы с Польшей города Балтийска, где дислоцируется российский Балтийский флот.

Это наблюдение осуществляют украинцы, которые приобрели радиолокационный спутник Iceye. Возможностями, которые он предоставляет, публично хвасталась украинская разведка (ГУР) в марте прошлого года. На своих сайтах ГУР сообщило, что всего за пять месяцев использования финско-польского спутника радиолокационная разведка Украины зафиксировала почти тысячу местоположений российских воинских частей на занятых ими территориях.

В местах дислокации российских войск украинская разведка также обнаружила 7321 единицу российской техники, в том числе 45 самолетов, 27 вертолетов, 6 ракетных комплексов "Искандер", а также системы ПВО, радиолокационные станции и понтонные переправы. К своему сообщению ГУР приложило ряд фотографий обнаруженных подразделений.

"Абсолютный лидер"

Но где же в этой спутниковой мозаике Польша? Генерал Марчин Гурка признает, что в Европе, самыми большими возможностями спутникового наблюдения располагают немцы, французы и итальянцы. При этом офицер убеждает нас, что "что в нашем регионе Польша является абсолютным лидером".

"Если сравнивать нас с Венгрией, Чехией или странами Балтии, то да, мы лидеры, но в Центральной и Восточной Европе абсолютным лидером в настоящее время является Украина", — говорят нам люди, разбирающиеся в вопросах спутниковой съемки.

(…)

Многие эксперты утверждают, что при огромном дефиците вооружений Украина продолжает воевать только благодаря редким, но точным ударам, которые возможны благодаря хорошим и своевременным спутниковым снимкам.

Эти же эксперты хорошо осведомлены о возможностях спутниковой съемки в польской армии. 22 февраля к ним обратились авторы статьи "Европа в ловушке между Путиным и Трампом", опубликованной в британском еженедельнике The Economist. В материале речь идет о недостаточной готовности стран нашего континента к возможному вооруженному конфликту. "Польша может выставить отличный ракетный артиллерийский комплекс HIMARS, но, когда речь идет о поиске целей большой дальности, она зависит от Америки".

В условиях все более агрессивных действий крупнейших держав в космосе ко всем польским проблемам добавляется еще одна, о чем в упомянутой речи говорила вице-министр обороны США Кэтлин Хикс: "Долгое время мы применяли спутники размером со школьные автобусы, закупка и строительство которых длились десятилетиями, а на запуск уходили годы. (...) Но теперь мы используем многочисленные созвездия небольших, устойчивых к воздействию и более дешевых спутников. Некоторые из них запускаются почти каждую неделю".

Дело в том, что небольшое количество крупных спутников размером со "школьные автобусы" противнику гораздо легче нейтрализовать, чем большое количество миниатюрных спутников. Однако Польша по-прежнему располагает только крупными сателлитами, а это означает, что в случае вооруженного конфликта мы можем полностью "ослепнуть".

В ответах, которые мы получили от Министерства обороны, подчеркивается, что "спутниковые системы наблюдения, как оптические, так и радиолокационные, в настоящее время являются приоритетным направлением модернизации Вооруженных сил Республики Польша".

Однако Польша до сих пор не обладает всеми возможностями спутниковой визуализации. Мы спросили у Министерства обороны, когда планируется решить эту проблему. Оборонное ведомство отказалось отвечать, сославшись на секретность таких сведений. Зная, что "польские" оптические спутники будут запущены только в 2027 году, можно предположить, что это самая ранняя дата достижения таких возможностей — если, конечно, все остальные условия также будут выполнены.

Авторы: Марчин Вырвал (Marcin Wyrwal), Эдита Жемля (Edita Żemla)