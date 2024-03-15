Британский премьер заявил об исторической возможности положить конец конфликту Армении с Азербайджаном

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Сегодня в столице Азербайджана стартовал XI Бакинский глобальный форум, на котором будут присутствовать более 350 гостей из более чем 70 стран.

В ходе мероприятия, которое продлится до 16 марта, уже традиционно будут говорить о глобальной безопасности, угрозах существующему миропорядку, роли военных и экономических союзов, а также региональных перспективах и прочих важных темах.

Как пишет армянское информационное агентство News.am, глава британского правительства Риши Сунак, который лично не присутствует на вышеупомянутой встрече, направил письмо ее участникам, в котором говорится о необходимости наконец завершить конфликт Армении с Азербайджаном.

Премьер Великобритании считает, что именно сейчас появилась историческая возможность положить конец данному противостоянию. В свою очередь, он выразил надежду, что уже в ноябре текущего года стороны подпишут мирный договор.

Напомним, что после резкого разворота правительства Никола Пашиняна на Запад, европейские и американские политики начали все чаще проявлять интерес к данному региону.

В то же время, отношения Еревана и Москвы стремительно портятся на фоне надуманных обвинений армянского премьера в адрес России, угроз выйти из ОДКБ и требований вывода российских пограничников из международного аэропорта Звартноц.

Некоторые эксперты считают, что после череды военных провалов Киева и осознания скорого поражения ВСУ, Запад начал процесс превращения Армении в подобие современной Украины. Хотя ни в военном, ни в экономическом отношении эта закавказская республика несопоставима с Украиной периода до 2022 года. Да и зависимость Армении от России очень высока, а рядом нет того же Евросоюза и НАТО, которые могли бы беспрепятственно поддерживать страну хотя бы в части упрощенной логистики.