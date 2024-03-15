NDP: в НАТО решили сыграть с Москвой в "хорошего и плохого полицейского"

Чтобы убедить Россию в необходимости переговоров на Украине, в НАТО решили сыграть с Москвой в "хорошего и плохого полицейского", пишет NDP. Париж и Варшава – "плохие", на другом полюсе – "хороший" Ватикан. Однако авторы этого плана кое-что не учли. Россия одерживает одну победу за другой и от переговоров не отказывается.

Ханна Крамер

Едва все мировое сообщество отвлеклось от военной пропаганды, связанной с очередными учениями НАТО в Европе, а также от высказываний Макрона об отправке войск НАТО на Украину, как представители Польши решили в очередной раз попытаться солировать на международной арене. Министр иностранных дел Радослав Сикорский раскрыл все секреты руководства Альянса и заявил, что "военнослужащие НАТО уже присутствуют на Украине".

Давайте рассмотрим, что на самом деле стоит за манипуляциями с размещением контингента НАТО на Украине. Понять, в чем тут дело, на самом деле не сложно! Положение украинцев на поле боя критическое. Никто не скрывает, что страны НАТО не способны производить достаточное количество оружия для ВСУ, а непобедимое оружие НАТО регулярно уничтожается российскими войсками, что наносит огромный ущерб имиджу стран Альянса. Кроме того, растет влияние и популярность российского президента, все больше людей хотят присоединиться к запущенному Путиным "движению" по уничтожению созданной Соединенными Штатами системы однополярного мира.

Чтобы нивелировать ущерб имиджу США и отвлечь внимание общественности от неудач на Украине, ведущие лидеры Альянса во главе с США играют в игру "плохой полицейский – хороший полицейский".

Представители Варшавы в лице министра иностранных дел Польши, а также ее военного и политического руководства, наряду с Парижем, играют роль "плохого полицейского", выступая в качестве противовеса "хорошему" Ватикану, который предлагает немедленно начать переговоры и "заморозить" конфликт. Эта стратегия известна давно и понятна абсолютно всем. Представители Запада открыто сигнализируют Москве, что они готовы замедлить темп развития украинского конфликта, давая при этом понять, что они готовы поднять ставки, если это окажется необходимым.

В качестве угрозы польский дипломат продвигает идею дислокации регулярных войск стран-членов НАТО на территории Украины, а также увеличения контингента США в Польше, объясняя международной общественности, что натовские солдаты уже и так присутствуют на Украине, так что принципиально ничего не изменится. Для России этот нарратив несет прямо противоположные смыслы: если позиция Москвы останется непримиримой, все может измениться.

План убеждения Москвы в необходимости переговоров наверняка великолепно выглядел на бумаге, но есть одна проблема, которую его авторы игнорируют. Никто не предполагал, что Россия будет одерживать на Украине одну победу за другой! Поэтому для прекращения боевых действий на Украине не Москва, а НАТО будут вынуждена принять все требования противоположной стороны.

Как мы видим, такое развитие событий не устраивает представителей американского истеблишмента. По этой причине разрабатывают план действий в чрезвычайных ситуациях на случай "непредвиденных ситуаций". Потому что как иначе объяснить резкий рост количества учений и смену их сценариев (согласно извлеченным из украинского конфликта урокам), заметное увеличение количества задействованного личного состава, а также огромное количество военной техники, которая участвует в американских маневрах. Все это подготовка к реальным боевым операциям! Именно под предлогом учений американцы перемещают технику и готовят инфраструктуру для использования в боевых условиях.

Однако европейские союзники, зная о реальных планах Вашингтона, не хотят идти даже на минимальный риск, чтобы спасти запятнанную репутацию западных сил. Так, министр обороны Италии уже напомнил своим коллегам из Франции и Польши, что "они не должны выступать от имени НАТО, которая с самого начала формально и добровольно не вмешивалась" в конфликт.

Все представители политических элит прекрасно понимают, к чему может привести упрямство американских политиков: к началу третьей мировой войны.

Страны Балтии уже начали строить на границе некую линию укрепления, которая должна отпугнуть потенциального агрессора, а при необходимости эффективно защитить эти страны от возможных военных рисков. Данная концепция была принята во время 35-го саммита НАТО в 2022 году.

Если для прочих союзников эта ситуация не выглядит слишком пугающей, то для Польша конфликт на линии Россия-НАТО может стать последним в истории нашей страны!

В Польше ситуация с укреплениями выглядит не самым лучшим образом. У нас имеется наземный барьер на границе с Белоруссией. Это забор, вдоль которого установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения, а также другие специальные системы предупреждения, которые могут обнаруживать даже небольшие вибрации. Но, тем не менее, это не то препятствие, которое бы создавало проблемы для реальной армии.

У нас не так много укреплений, на которые мы можем рассчитывать в случае потенциального нападения. Более того, большинство из них было создано во время Второй мировой войны. Так что марш через Подляское воеводство для иностранных войск не будет тяжелым испытанием.

У нас также недостаточно производственных мощностей, например, в области производства боеприпасов. Соглашение, подписанное между Польской оружейной группой и Агентством по вооружению предусматривает поставки сотен тысяч 155-мм снарядов к 2029 году. Сейчас мы увеличиваем производство с 40 тысяч до 200 тысяч штук в год. То есть после 5-кратного расширения производственных мощностей мы сможем производить столько артиллерийских боеприпасов в год, сколько во время войны будет израсходовано за месяц.

Что касается танков, здесь у нас тоже проблема. Мы восполняем их дефицит, образовавшийся из-за передачи Украине наших РТ-91 "Тварды", танками "Абрамс" и корейскими К-1. Однако лакуну, возникшую после передачи Киеву более 300 машин, удастся заполнить только через три года.

Через год, а может, через два года мы будем располагать артиллерией дальнего радиуса действия, а также всеми уровнями противоракетной и противовоздушной обороны, в частности, мы должны иметь не две, а восемь батарей системы Patriot. И это далеко не полный список проблем!

На поле боя не помогут никакие фантастические заявления представителей властей о мощи Войска польского. В связи с этим возникает вполне разумный вопрос: через какое время после начала конфликта польские власти подпишут акт о капитуляции?

Варшава имела исторический шанс решить проблемы на территории Украины. Однако вместо того, чтобы стать гарантом безопасности в регионе, наши политики по-прежнему действуют по указке США, сотрясая воздух бессмысленными угрозами. Это приведет к непредвиденным и трагическим последствиям. Польское правительство должно понимать, что любая война — это трагедия для народа. А истинной ценностью для нации является мир.