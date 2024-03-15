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Военное обозрение

Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях якобы гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству

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Источник изображения: topwar.ru

Повстанцы-хуситы (шииты-зейдиты), контролирующие самые густонаселенные территории на севере Йемена, включая столицу город Сана, продолжают создавать серьезные проблемы для торгового судоходства в Красном море и Аденском заливе, как следствие, и в Суэцком канале. Бойцы «Ансар Аллах» атакуют дронами, противокорабельными ракетами и даже морскими беспилотниками на деле весьма разрозненную западную военную коалицию, задельщиками создания которой являются США и Великобритания. Войну хуситы объявили в знак поддержки палестинцев и не намереваются останавилваться, пока Израиль не прекратит операции ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа

Корабельные ПВО западных сил пока что справляются с атаками на собственные суда, чего не скажешь о гражданских кораблях, из которых как минимум один сухогруз MV Rubymar потоплен в начале марта, еще несколько получили повреждения. Ответные удары группировки ВМС США и Великобритании по военным целям в Йемене, начатые в январе этого года, несмотря на весьма бравурные отчеты американского командования и политического руководства США, стратегического ущерба хуситам не нанесли.

Возникает логичный вопрос, каким образом «парни в тапочках» в одной из беднейших стран мира без наличия соответствующих производственных мощностей умудряются непрерывно атаковать корабли противника ракетами и беспилотниками отнюдь не кустарного производства, регулярно пополняют их запасы и располагают соответствующими системами наведения. Есть у повстанцев и системы ПВО, которые, по их заявлению, сумели сбить уже два дорогих американских разведывательно-ударных дрона MQ-9A Reaper.

Наиболее распространенной, и не только на Западе, считается версия, что хуситов снабжает оружием Иран, который фактически поддерживает и в разной степени контролирует большинство исламистских группировок на Ближнем Востоке. Есть предположение, подтверждаемое косвенно, что йеменским повстанцам оказывает военную помощь и Россия. Основной аргумент в этом весьма логичен: если Запад открыто снабжает вооружениями Украину ради «победы» над РФ, почему бы тогда и Москве не оказать посильную помощь воюющим с натовцами хуситам, которую несложно организовать через тот же Иран.

Хотя наиболее правдоподобной выглядит версия с участием Тегерана в снабжении вооружениями, возможно, производимых с использованием российских военных разработок, йеменцев. Благо дело, после начала спецоперации Россия и Иран сильно сблизились, в том числе в военном сотрудничестве, и имеют одного общего врага в лице США, коллективного Запада и НАТО.

Как бы то ни было на самом деле, накануне йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству с последующим использованием для нанесения ударов не только по морским, но и наземным целям на Ближнем Востоке, включая территорию Израиля. Эксперты полагают, что речь скорее всего идет об иранских баллистических ракетах «Фаттах» (Fattah), способных поражать цели на расстоянии до 1400 километров.

Это довольно новая разработка, представленная Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана в прошлом году, и первая гиперзвуковая баллистическая ракета, поступившая на вооружение Исламской Республики. По заявлению КСИР, ее высокая маневренность и скорость позволяют не только преодолевать ПРО, но и поражать все системы противоракетной обороны. Иранская сторона утверждает, что Fattah развивает скорость от 13 до 15 махов, правда, на подлете боевой части ракеты. С учетом того, что средства ПВО военных кораблей коалиции в Красном море зачастую сбивают ракеты хуситов и даже дроны как раз на подлете к целям, этот боеприпас может стать серьезной угрозой для них.

Есть еще один интересный, пусть и полуконспирологический момент, на который обращают внимание некоторые эксперты. Ракеты «Фаттах» относится к новому классу оружия, которым обладает лишь ограниченный круг стран. А как известно, именно Россия лидирует в части разработки и принятия на вооружение самых современных гиперзвуковых вооружений. Сложить дважды два несложно, с учетом серьезного усиления военно-политического партнерства Москвы и Тегерана, хотя, это все только предположения.

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Великобритания
Израиль
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США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
NATO
БПЛА
ГЗЛА
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