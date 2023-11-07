От «Миражей» к «Шквалу»

Франция торгует истребителями в ущерб собственным ВВС

В 1970-е годы в области авиастроения Франция уверенно вышла на третье место в мире после двух сверхдержав – Советского Союза и Соединенных Штатов («Знаменитые «Миражи» и колониальные виражи», «НВО» от 13.10.23).

БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМИДЕСЯТЫЕ

На основе палубного истребителя «Этандар» был создан палубный бомбардировщик «Супер Этандар», выпущенный в количестве всего 85 единиц (71 для ВМС Франции, 14 для ВВС Аргентины). Аргентинские «Супер Этандары» весной 1982 года в ходе Фолклендской войны потопили английские эсминец «Шеффилд» и контейнеровоз «Атлантик Конвейер» с помощью французских же противокорабельных ракет (ПКР) «Экзосет» («Война за острова», «НВО» от 19.04.19). Пять французских «Супер Этандаров» Франция сдавала Ираку в аренду во время его войны с Ираном («Битва за баррель», «НВО» от 28.05.21), при этом как минимум один из них был потерян.

Самым же известным французским боевым самолетом, созданным в 1970-е годы, стал истребитель-бомбардировщик «Мираж-F1». Он был выпущен в количестве более 720 единиц, в том числе 250 – для ВВС Франции.

Этот самолет принимал участие во многих войнах, причем с весьма посредственными результатами. Так, южноафриканские «Миражи» сбили несколько ангольских МиГ-21 («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО» от 30.11.18), но при этом были потеряны как минимум три самолета данного типа, принадлежащие ВВС ЮАР (один был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Стрела-10», другой не пережил боя против МиГ-23, причина гибели третьего не ясна).

Ирак потерял не менее 25 «Миражей» в войне с Ираном и еще не менее 9 в войне 1991 года (все они были сбиты истребителями F-15: 7 – американскими, 2 – саудовскими). По-видимому, это был наименее эффективный самолет иракских ВВС (впрочем, «Миражи» сбили по крайней мере 1 «Фантом» и 2 «Томкэта» ВВС Ирана). ВВС Марокко потеряли не менее 7 «Миражей-F1» в ходе войны в Западной Сахаре («В ожидании новой войны», «НВО» от 25.05.18).

Наибольшего успеха, как ни странно, добились эквадорские «Миражи» («Симон Боливар и его непростое наследие», «НВО» от 09.11.18), сбившие в феврале 1995 года 3 перуанских штурмовика (2 Су-22, 1 А-37).

Импорт во Францию военной авиационной техники в 1970-е годы был очень незначительным и составил несколько канадских легких транспортных самолетов DHC-6 и не менее 100 канадских же разведывательных БПЛА CL-89.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В 1980-е годы Франция продолжила укрепление своих ядерных сил. Так, была принята на вооружение авиационная ракета ASMP (произведено 90 единиц) для самолетов «Мираж-4», «Супер Этандар», «Мираж-2000N» с дальностью полета 300 км, скоростью полета 3М и с ядерной боевой частью (БЧ) TN-81 (100–300 килотонн).

Первым французским истребителем четвертого поколения стал «Мираж-2000». Для ВВС Франции в 1983–2001 годах было закуплено 315 таких самолетов: 124 истребителя «Мираж-2000С» (позже 37 из них были модернизированы по варианту «Мираж-2000–5F»), 75 носителей ядерного оружия «Мираж-2000N», 30 учебно-боевых «Мираж-2000В» и, наконец, 86 наиболее совершенных истребителей-бомбардировщиков «Мираж-2000D». Единственной боевой потерей стал «Мираж-2000N», сбитый сербским переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) над Боснией в августе 1995 года («Правда и мифы о войне в Югославии», «НВО» от 01.02.19).

На экспорт было произведено еще 286 самолетов данного типа. На счету самолета «Мираж-2000EG» ВВС Греции имеется единственная победа: в октябре 1996 года он сбил F-16D ВВС Турции («Совершенство приводит к деградации», «НВО» от 07.07.17). В марте 2016 года в Йемене разбился «Мираж-2000–9D» ВВС ОАЭ, но неясно, была ли эта потеря боевой.

Сейчас на вооружении французских ВВС фактически остаются только «Миражи-2000» в вариантах 5F и D. При этом около 40 списанных истребителей «Мираж-200В/С» проданы в Индию в качестве источника запчастей для индийских машин данного типа.

Развитием вертолета «Пума» стал вертолет AS332 «Супер Пума». Эта машина находится в производстве до сих пор (предназначается только на экспорт), «разделившись» на военный вариант AS532 «Кугуар» и гражданский ЕС225 «Супер Пума». Аналогично до сих пор находится в производстве SA365 «Дофин», тоже успевший «разделиться» на гражданский ЕС155 и военный AS565 «Пантера». По лицензии выпускается в Китае («Поднебесная винтокрылая империя», «НВО» от 17.12.21) под названием Z-9 (тоже в военных и гражданских вариантах).

Кроме того, в 1980-е годы ВВС Франции получили американские транспортные самолеты С-130 «Геркулес» и испанские С-212 (последние – в рамках обмена на AS332), а также бразильские учебные самолеты ЕМВ-121.

В 1990-е годы основной составляющей воздушного компонента ядерных сил Франции стали самолеты «Мираж-2000N» (наряду с «Мираж-4» и «Супер Этандар»). Была разработана ракета MICA, которая могла использоваться как зенитная управляемая ракета (ЗУР) корабельного или наземного базирования либо как ракета класса «воздух-воздух» для всех французских истребителей.

ВВС Франции получили американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-3А и самолеты-заправщики КС-135, дополнительные «Геркулесы», испанские транспортные самолеты CN-235 и бразильские учебные ЕМВ-312 «Тукано», швейцарские легкие транспортные РС-6 и учебные РС-7. Также Соединенные Штаты поставили Франции два палубных самолета ДРЛО Е-2С и партию управляемых авиабомб (УАБ) «Пэйвэй».

После почти 30-летнего перерыва возобновилось военно-техническое сотрудничество между Францией и Израилем, только уже «в обратную сторону»: Израиль начал поставки во Францию разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, во Франции началось производство легкого учебного самолета «Тетрас», но исключительно на экспорт в африканские страны.

НОВЫЙ ВЕК – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В ХХI веке из французских сил ядерного сдерживания (СЯС) были выведены «Миражи-4» и «Супер Этандары», зато появились «Рафали», речь о которых пойдет ниже. При этом на вооружение поступила ракета ASMP-А с дальностью полета не менее 500 км и усовершенствованной БЧ TNA (произведено не менее 54 таких ракет).

На вооружение французских ВВС принята ракета «воздух-воздух» «Метеор» с дальностью полета до 100 км (разработана в кооперации с другими европейскими странами), а также созданная совместно с Великобританией ракета «воздух-поверхность» «Скальп» (в Британии она называется «Шторм Шэдоу») с дальностью полета до 550 км.

Военно-воздушные силы и морская авиация Франции в ХХI веке получили истребитель-бомбардировщик поколения 4++ под названием «Рафаль» (в переводе на русский - «Шквал»). Его производство предполагалось начать еще в конце 1980-х, но в реальности оно было развернуто лишь в начале 2000-х годов. Изначально предполагалось приобрести 250 «Рафалей» для ВВС и 86 в палубном варианте для ВМС. В 1990-е годы этот план был сокращен до 212 и 60 машин соответственно, а в начале 2000-х – до 132 и 48 самолетов соответственно. Сейчас их производство близится к завершению.

Покупателями «Рафалей» стали Египет, Индия, Катар, Греция, Хорватия. Причем выполнение экспортных заказов постоянно отодвигает укомплектование «Рафалями» ВВС самой Франции. Для Парижа поставки на экспорт всегда являются приоритетом перед потребностями собственных Вооруженных сил.

К тому же «Рафали» очень долго не удавалось продать вообще никому, а потом вдруг случился прорыв. Поэтому не только фирма-изготовитель «Дассо» сначала выполняет иностранные заказы, а уж потом внутренние – дошло до того, что Греция и Хорватия получили «Рафали» из наличия ВВС Франции. То есть сейчас у французов даже меньше этих самолетов, чем было несколько лет назад.

Французские «Рафали» (естественно, в чисто ударном варианте) применялись в боевых действиях в Мали. При этом вполне вероятно, что «Рафаль» окажется последним боевым самолетом, который Франция создала самостоятельно. Истребитель шестого поколения (при пропуске пятого) она предполагает разрабатывать совместно с Германией и Испанией.

Также Франция стала одним из крупнейших участников программы европейского транспортного самолета А400. Предполагается изготовить 174 таких самолета, в том числе 50 для ВВС Франции (именно они в 2013 году получили первый самолет, произведенный в рамках данной программы).

При этом продолжаются закупки американских «Геркулесов» и испанских CN-235, швейцарских учебных самолетов РС-21, израильских разведывательных БПЛА и американских боевых БПЛА MQ-9 «Рипер».

Совместно с Германией Франция разработала и приняла на вооружение два типа вертолетов. Один из них – многоцелевой NH90, его основные варианты – наземный транспортно-десантный и морской (транспортный и противолодочной обороны (ПЛО). Вертолет находится в производстве и достаточно широко экспортируется.

Вторым стал ударный вертолет «Тигр». Для армейской авиации Франции он выпускается в вариантах НАР (огневой поддержки) и НАС (противотанковый). Кроме французской армии и бундесвера «Тигр» поступил на вооружение ВС Испании и Австралии. Однако Канберра собирается заменить эти не слишком удачные вертолеты на американские «Апачи». Видимо, в ближайшее время от них откажется и Германия.

НАЧАЛО ЗАКАТА

В Военно-воздушных силах Франции для прикрытия авиабаз остается на вооружении зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кроталь-NG» (четыре таких ЗРК в 2022 году были переданы Украине).

Кроме того, принята на вооружение зенитная ракетная система (ЗРС) SAMP/Т, разработанная совместно с Италией. ЗРС оснащена зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) семейства «Астер», которые также могут использоваться в корабельном варианте. Наземная батарея SAMP/Т включает четыре пусковые установки (ПУ) по восемь ЗУР на каждой. ЗУР «Астер-30» имеет дальность стрельбы до 120 км и досягаемость по высоте до 30 км.

Возможно, одна батарея этой ЗРС также будет передана Украине. Получил Киев и некоторое количество ракет «Скальп», которые используются с бомбардировщиков ВВС Украины Су-24.

Кроме того, постоянно обсуждается возможность поставок Киеву истребителей «Мираж-2000». Однако, по-видимому, украинское военно-политическое руководство особого энтузиазма по данному поводу не проявляет, что само по себе логично. Эти самолеты ничем не лучше имеющихся в ВВС Украины Су-27 и МиГ-29, но при этом обучение персонала и создание инфраструктуры под «Миражи» потребует огромных затрат (даже если сами машины Франция отдаст бесплатно).

Правда, все то же самое можно сказать и про американские F-16 – но вот их руководство Украины ждет как «манны небесной». Тут скорее всего уже играет роль политика: Вашингтон для Киева на порядок важнее Парижа.

Военные и экономические возможности США и Франции несопоставимы. К тому же вместе с генералом де Голлем отправились в могилу и реальная политическая независимость, и геополитическое влияние Франции. В таких условиях не имеет никакого значения, что в единственном бою между «Миражом» и F-16 27 лет назад победил «Мираж».

В целом именно авиация и ракеты являются основными «визитными карточками» французских Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса. Но конкурентами великих военных держав (Соединенных Штатов, России, Китая, некоторых азиатских стран) Францию это уже не сделает: ее научно-производственные возможности уже совсем не те, что в прошлом.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.