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На Западе растёт понимание того, что Россия одерживает верх в конфликте с Украиной и что западная санкционная политика провалилась, считает немецкий журналист Габор Штайнгарт.

В своей статье для немецкого журнала Focus журналист отметил, что на этом фоне западные элиты ищут возможность договориться с российским президентом и возобновить разорванные ранее торговые связи с Москвой.

По словам Штайнгарта, на такие мысли его наталкивает продолжающееся материальное истощение Украины и очевидные внутренние противоречия в западных политических кругах по поводу поставок оружия Киеву.

Попытки Запада изолировать Россию и её президента ни к чему не привели – Москва нашла новых партнёров и покупателей сырья, а Владимира Путина рады видеть во всех странах «Большой двадцатки», подчеркнул немецкий журналист.

При этом, по словам Штайнгарта, немалую роль во всём этом сыграла нерешительность Запада, дела которого сильно расходились со словами.

Ранее о том, что Россия справляется с западными санкциями, заявил немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс. По его словам, он часто бывает в России и не заметил, чтобы российская экономика особо страдала от санкций – цены стабильные, падения ВВП нет.